Новосибирская птицефабрика начала поставлять утку в Китай

В конце прошлого года птицефабрика «Улыбино» отгрузила первую партию субпродуктов утки в Китайскую Народную республику. В страну восходящего солнца в декабре отправили 26 тонн продукции.

— В середине января контейнер дойдет до точки назначения. Примерно к этому времени будет готова и вторая партия субпродуктов, которую тоже повезут в Китай, — рассказал Infopro54 коммерческий директор птицефабрики Дмитрий Тарасенко.

По его словам, спрос иностранных потребителей на продукцию новосибирской компании значительно превышает предложение.

— Сейчас мы работаем со странами Единого таможенного союза. Есть конкретные договоренности с представителями компаний ближнего зарубежья, включая Узбекистан и Таджикистан. Ведем переговоры с представителями других стран азиатского рынка и к следующему году планируем наладить поставки и туда, — говорит Тарасенко.

По его словам, доставка продукции «Улыбино» на экспорт осуществляется преимущественно морским путем. Железнодорожный транспорт довозит партии только до Владивостока.

При этом собеседник редакции уточнил, что несмотря на расширяющийся рынок сбыта за рубежом, новосибирская компания в первую очередь ориентирована на внутреннее потребление. И потребности региона в данной продукции птицефабрика реализует полностью, на экспорт идут избытки.

— В ущерб региональным потребителям мы работать не будем. За рубеж реализуем только избытки продукции, — заявил он.

Напомним, в прошлом году министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщал, что в 2024 году на полную мощность производства должна выйти Улыбинская птицефабрика — 18 тысяч тонн мяса утки в год. В 2023 году компания произвела 12,5 тысяч тонн. Он также отмечал, что после выхода фабрики на полную мощность в регионе сформируется избыток мяса утки и эту продукцию можно будет поставлять на экспорт, в том числе в дальнее зарубежье.

Стоит отметить, что в магазинах Новосибирской области продукция «Улыбино» представлена. После нового года некоторые ритейлеры предлагали ее покупателям с большими скидками. Как поясняла корреспонденту Infopro54 сотрудница одного из магазинов, большого спроса на утку нет. По ее словам, потребитель пока предпочитает брать курицу и индейку, а к утке относится настороженно. Хотя, после хорошей скидки ее начали разбирать.

Напомним, новосибирская область активно экспортирует пухо-перьевое сырье. Субродукты с птицефабрик региона поставляются в КНР с 2018 года.

В первом полугодии 2024 года сибирские компании вывезли на экспорт более 3,4 тысяч тонн мяса и субпродуктов (свиные отруба, вырезки и жир, а также куриные тушки и их части). По весу это на 335 тонн больше, чем годом ранее. Как пояснили в таможне, самым крупным покупателем мяса и мясопродуктов сибирского производства является Монголия (57%), по сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 6%. На втором месте находится Китай – 34%, что в 1.5 раза больше, чем годом ранее. В список покупателей также вошел Вьетнам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появится генетический центр для производства родительского стада утки.