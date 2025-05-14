Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

Ситуацию в строительной отрасли, инструменты поддержки застройщиков, которые может использовать государство, а также корректировки в градостроительной политике эксперты и участники строительного рынка обсудили на стратегической сессии «Настоящее и будущее строительной отрасли» Клуба промышленников бизнес-объединения VIP-club Новосибирска.

Трансформация госзаказа в строительстве

Ключевым вопросом, который сегодня волнует всех представителей строительной отрасли, является поддержка государства. Российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр» Виктор Толоконский, отвечая на вопросы участников рынка о том, как может измениться госзаказ в строительстве, отметил, что сегодня они минимален и будет падать, так как доходы бюджета сокращаются.

— Даже то, что продекларировано в рамках нацпроектов, территориальных программ, будет сжиматься, сворачиваться, сдвигаться немного вправо. Государственный заказ сегодня не может расти — у него нет для этого финансовой основы. С другой стороны, на рынке нет инвестиционного спроса со стороны бизнеса и населения. Если принять во внимание эти тренды, то становится понятно, что альтернативы государственному заказу сегодня все равно нет. Рыночный спрос не сможет заменить сокращение возможностей государственного бюджета, которое уже сейчас намечается и очевидно. Поэтому ключевую роль в стабилизации сегодняшней ситуации должно играть государство. На мой взгляд, речь может идти об очень серьезном укрупнении и концентрации государственного заказа, — пояснил он участникам Клуба промышленников.

Толоконский уверен, что сейчас необходимо не распыляться на приоритеты и проекты, так как это ведет к потере эффективности, а сконцентрировать государственный заказ на тех приоритетных инфраструктурных и социальных направлениях, которые обеспечат строительный комплекс большой загрузкой, притом с горизонтом не в один финансовый бюджетный год, а на 3, 5, 10 лет.

Эксперт также перечислил механизмы, с помощью которых, по его оценке, государство может поддержать застройщиков.

Строительство жилья для аренды, когда государство берет на себя большой заказ и большую социальную программу по передаче нового жилья в аренду молодым специалистам, бюджетникам и т.д. по выгодным ценам, при этом создавая заказ для строительства. Для застройщиков участие в таких проектах должно быть рентабельно, выгодно, а для молодых специалистов цена аренды должна быть ниже рынка.

Например, власть заказывает строительство дома, подписывает договор со строительной компанией на то, что арендует через свою управляющую компанию определенное количество квадратных метров на определенное количество лет. В такой ситуации стоимость аренды позволяет окупить сделанные застройщиком вложения, даже при высокой цене денег. А молодой специалист получает квартиру по цене в два раза ниже рыночной, так как государство заплатило за ее аренду оптом.

— Такого жилья можно строить много, и загрузка для отрасли здесь может быть достаточно большая, — подчеркнул Виктор Толоконский.

Строительство инженерной инфраструктуры . Участники Клуба промышленников заявили, что и в Новосибирске, и в России в целом очень высокая степень износа инфраструктурных объектов, это тормозит развитие новых проектов. По мнению Виктора Толоконского, ограничений по объемам работы на таких объектах сегодня нет. Их можно увеличить минимум на порядок. Причем к бюджетным средствам здесь можно добавить рыночные финансовые ресурсы, которые есть у компаний, в первую очередь естественных монополий. А уже они могут постепенно переложить эти расходы на всех потребителей за счет серьезного качественного увеличения инвестиционных программ. Он не исключил, что в перспективе это будет способствовать дальнейшему развитию всей экономики, и это будут не антикризисные меры, а эффективные инвестиции в будущее развитие всех наших больших территорий.

. Участники Клуба промышленников заявили, что и в Новосибирске, и в России в целом очень высокая степень износа инфраструктурных объектов, это тормозит развитие новых проектов. По мнению Виктора Толоконского, ограничений по объемам работы на таких объектах сегодня нет. Их можно увеличить минимум на порядок. Причем к бюджетным средствам здесь можно добавить рыночные финансовые ресурсы, которые есть у компаний, в первую очередь естественных монополий. А уже они могут постепенно переложить эти расходы на всех потребителей за счет серьезного качественного увеличения инвестиционных программ. Он не исключил, что в перспективе это будет способствовать дальнейшему развитию всей экономики, и это будут не антикризисные меры, а эффективные инвестиции в будущее развитие всех наших больших территорий. Строительство школ . Одной из тем обсуждения стала перегруженность сферы образования. Виктор Толоконский считает, что образовательные учреждения можно возводить на месте старых, самортизированных школ, которые имеют большие территории и находятся в освоенной части городов.

. Одной из тем обсуждения стала перегруженность сферы образования. Виктор Толоконский считает, что образовательные учреждения можно возводить на месте старых, самортизированных школ, которые имеют большие территории и находятся в освоенной части городов. Обновление градостроительной политики, политики строительных компаний и государства. Это то, что сегодня необходимо для рынка, и этот процесс должно идти очень быстро, уверены игроки отрасли и эксперты.

— Вот в этих направлениях нужно работать и в государственной сфере, и в бизнес-структурах, и в научно-экспертном сообществе. На мой взгляд, ситуация в экономике, строительной отрасли будет усложняться, кризисный процесс будет ускоряться, и чем раньше мы начнем амортизировать этот негатив, чем раньше начнем запускать проекты, которые смягчают сложившиеся обстоятельства, тем эффективнее преодолеем эти вызовы. Деградация строительного комплекса — это деградация всей экономики, всей социальной жизни, чего допустить совершенно невозможно, — предупредил Толоконский.

Государство vs естественные монополии

В развитие темы участники Клуба промышленников подняли вопрос о том, что инвестиции в инфраструктуру часто упираются в социальный тариф, поэтому деньги в эту сферу не идут.

— Я не знаю, когда возобладала точка зрения, что «все инвестиции в энергетику, в коммунальное хозяйство должны идти только за счет тарифа». Да, тариф — это основа, но далеко не единственный источник инвестирования. Когда я работал во властных структурах (Виктор Толоконский был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области и Красноярского края, полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. — Ред.), то требовал привлечения рыночных ресурсов, банковских кредитов, и это всегда воспринималось нормально. Я прекрасно помню ситуацию в 90-е годы, когда в Новосибирске возник дефицит с тепловыми и электрическими мощностями. Тогда мы приняли решение о необходимости построить еще один энергоблок на ТЭЦ-5 мощностью 1200 МВт. Я пригласил к себе собственников энергосетей и сказал, что нужно строить. Расписал тарифную политику на 5-7 лет вперед и дал слово ее выдержать, а предприниматели под эти гарантии привлекали деньги, кредитовались и вкладывали ресурсы в развитие. А сейчас у нас даже то, что при тарифе закладывается в инвестпрограмму, далеко не всегда используется. Находятся разные причины, программы модернизации не исполняются, а государство идет на сомнительный компромисс, смягчает эту ситуацию. На мой взгляд, сегодня очень много вариантов, как привлечь деньги с рынка и не увлечься тарифным популизмом. При этом тарифная политика не должна быть привязана к одному году, ее нужно расписывать на 10 лет вперед и гарантировать это политическими и управленческими решениями, — поделился опытом Виктор Толоконский.

Он пояснил, что анализировал, как подобные ситуации решали в других странах мира, какие находили решения, как модернизировали всю инженерную инфраструктуру. По его словам, для этого нужно выстраивать правильный диалог между властью, бизнесом и обществом.

— Уверен, сегодня все должны понимать, что машина с тарифным рычагом может сработать и в другую сторону. Если вы не хотите строить или модернизировать объекты, не успеваете осваивать деньги, то тариф будет ниже. Государство должно более глубоко погрузиться в регулирование энергетики и коммунального хозяйства, так как это не рынок, а особая сфера — и у государства очень большая ответственность за ее развитие, а значит, у него должны быть инструменты регулирования этой сферы. Государство сегодня не имеет права отключаться ни от энергетики, ни от коммуналки, ни от переработки мусора — это социальные функции. Государство должно выполнять их в полном объеме, не перекладывая на рыночных операторов. Оно может работать с рыночными подрядчиками, но не может переложить на них ответственность, — рассуждает Толоконский.

Учителям и школам придется меняться

Более глубоко на стратегической сессии также решили развить тему со строительством школ. Представители бизнес-сообщества Новосибирска сомневаются, что региону и городу необходимо наращивать количество учреждений образования. Особенно на фоне демографической ямы, в которой находится страна, и сокращения количества детей.

Виктор Толоконский заявил, что в корне не согласен с таким подходом:

— Глубоко убежден, что в больших городах в классах должно быть не 30-40 человек, как сейчас, а максимум 15. В маленьких городах — еще меньше. Если мы хотим, чтобы у наших детей было качественное образование, то это те стандарты, к которым необходимо прийти.

Он рассказал, что когда работал губернатором Красноярского края, в регионе был краевой закон, в рамках которого любой генподрядчик, строя жилой микрорайон, мог построить школу по согласованию с Министерством образования, и оно выкупало школу по согласованной нормативной цене, указанной в проекте. Строители стояли в очередь при реализации таких проектов, так как еще до получения бюджетных денег они отбивали затраты на цене квадратного метра. Когда покупатель видел строящуюся школу, красивый проект, он платил за метр больше, чем при прочих равных условиях.

— Это рыночная целесообразность и мотивация, которую можно использовать в Новосибирске, — полагает Толоконский.

Участники стратсессии поинтересовались, что делать педагогам при переходе школ в одну смену, как этого требует прокуратура. У них упадут зарплаты, и для сохранения уровня жизни школам нужно будет в два раза увеличивать стоимость часов либо чем-то загружать вторую половину дня, чтобы педагоги не потеряли в доходах.

— Я сторонник школы полного дня. Ребенок должен прийти в школу к 8:30 и в 18:00 должен уйти из нее, а за это время пройти обязательную урочную программу, дополнительную факультативную программу, спецкурсы, позаниматься спортом, творчеством, сделать уроки. При этом он должен качественно поесть не один, а четыре раза. Только тогда мы вырастим здоровое поколение с хорошими основами для будущего профессионального образования, — уверен Виктор Толоконский.

Что касается учителей, то им, по словам эксперта, в такой ситуации придется платить вдвое больше, чем сейчас, так как без них не будет роста качества образования, и к этому тоже нужно готовиться. По его словам, учителей нужно готовить к другим зарплатным нормативам, к другим подходам, к работе с родителями по формированию индивидуальной траектории развития.

— Хочу подчеркнуть — это не фантазии. Я видел такие школы не только в других странах мира, но и в России, и я уверен, что это основной тренд развития образования, — констатировал Толоконский.

Не расширение, а реновация

Горячее обсуждение на стратегической сессии вызвала такая мера поддержки строительной отрасли, как обновление градостроительной политики. По мнению Виктора Толоконского, главным направлением совершенствования градостроительной политики должно быть не расширение крупных городов, а реновация освоенных территорий:

— Бесконечно расширять город вширь невозможно. Его территория должна расширяться, но для специальных нужд: создание промышленных зон, крематориев и т.д.

Участники Клуба промышленников не исключили, что стратегия, когда государство вкладывает огромные деньги в дороги, в инфраструктуру и создает масштабные, долговременные неудобства жителям городов, постепенно будет сворачиваться. В итоге придется вернуться в освоенную часть города, научиться заниматься реновацией, обновлением жилищного фонда, инженерных коммуникаций.

— Основной парадигмой развития крупных городов должна стать инновация, к этому нужно готовить законодательную и нормативную базу, административную практику и политику, а также политику строительного бизнеса, у которого достаточно заметное место сегодня занимает стремление получить земельную ренту, а не обеспечить эффективное строительство и технологический процесс. На мой взгляд, застройщикам крайне важно внедрять современные технологии модернизации, реконструкции, новые элементы проектирования. Только на этой основе получится выйти из кризиса более эффективными, зарабатывающими, а не присваивающими предпринимательскую прибыль, — рекомендовал Толоконский.

Конкуренция смещается в качество и технологичность

В ходе дискуссии было затронуто и такое важное направление развития отрасли, как эффективность строительства. Участники клуба согласились с тезисом, что строительным компаниям предстоит переориентироваться на заработок за счет технологической прибыли, высокого качества, за счет того, что компания будет лучшей в себестоимости, лучшей в организации труда, лучшей в проектировании и т.д.

— Я бы посоветовал науке, проектным организациям, органам власти всячески стимулировать и поддерживать инновации в проектировании и строительстве, максимально концентрировать внимание строительного бизнеса на том, что зарабатывать нужно на снижении издержек, на повышении качества. Особенно если произойдет укрупнение государственного заказа, тогда заказы будут более сложными, — предупредил Виктор Толоконский.

Он также обозначил ключевые рекомендации, которые необходимо соблюдать всем участникам рынка:

Строительным компаниям нужно готовиться к очень сложному процессу, кардинально менять принципы своей работы.

Государство должно модернизировать процесс согласования проектов, так как сейчас в них очень много бюрократии, но оно должно почувствовать запрос от строительного и бизнес-сообщества, от строительной науки.

Нужно по-другому готовить специалистов градостроительной политики. Сейчас вузы готовят людей, которые понимают, как сделать канализацию, водопровод, но вряд ли они способны представить город через 30-40 лет и поставить совершенно другие задачи для его реновации.

Ранее редакция сообщала о том, что на выходе из нынешнего кризиса строительный рынок сильно изменится.