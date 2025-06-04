Определены критерии для изъятия земельных участков у новосибирцев

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии для определения неиспользованных земельных участков. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Эти критерии будут применяться для принятия решений об изъятии участков у собственников с их передачей в государственную или муниципальную собственность.

К признакам неиспользования земли относятся:

захламление или загрязнение отходами более половины площади участка;

отсутствие в течение пяти лет построенного сооружения, если этого требует вид использования участка;

отсутствие построенного и зарегистрированного жилого объекта, если участок предназначен для ИЖС;

наличие сооружений на участке, у которых «в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла».

Землю могут изъять, если на ней растет больше одного метра сорняков. Процесс начинается, только если владелец не устранит нарушения в установленные сроки, подчеркивается в документе.

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, заявил, что у россиян не будут сразу изымать участки и не стоит ждать массовых штрафов. Сначала собственник получит предупреждение, а затем у него будет полгода, чтобы устранить нарушение. Если в течение этого времени ситуация не изменится, участок могут изъять через суд.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, регулирующий освоение земельных участков в садоводческих и огородных товариществах. Согласно ему, участок нужно освоить в течение трех лет. Если владелец нарушит это требование, сначала ему грозит штраф в размере 1–1,5% от кадастровой стоимости земли. После этого может начаться процесс изъятия участка. В Росреестре уточняли, что первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.

За 2024 год на территории 9 районов области (Барабинском, Болотнинском, Доволенском, Искитимском, Краснозерском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском и Чулымском) в ЕГРН внесены данные о почти 7 тысячах объектах недвижимости, из них 4,4 тысячи — земельные участки, 2,5 тысяч объекты капстроительства. В планах Роскадастра внести сведения и уточнить информацию еще о 20 тысячах объектах.

Между тем, новосибирцы активно жалуются на дорогие участки под ИЖС в районах области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определились с земельными участками для льготников. Восемь муниципальных образований нашли локации, где выделят земли, шесть — еще выбирают.