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Новосибирцы отказываются от дешевой корейской косметики в пользу премиальной

  • 21/07/2025, 15:30

Новосибирцы отказываются от дешевой корейской косметики в пользу премиальной
Но эксперт связывает падение продаж продуктов массмаркета с возросшей конкуренцией

В выборе косметики новосибирцы массово переходят от количества к качеству. Сибирские модницы больше не готовы забивать косметички дешевой «декоративкой», а предпочитают заменять обилие недорогих средств несколькими многофункциональными из линейки люкс. Больше всего это актуально для быстро набирающих популярность азиатских брендов, где продажи продуктов массмаркета из Южной Кореи, Японии и Кореи за последние полгода значительно снизились. Чтобы освободить полки от неликвидного товара некоторые небольшие отделы, продающие такого рода косметику, начали предлагать покупателям скидки до 70 %.

— Если еще в начале года я покупала один корейский блеск для губ за 420 рублей, то сейчас за 270 купила ни только средство для губ, но и две маски для лица, — говорит жительница сибирского мегаполиса Наталья Корнева.

Подтвердили общую тенденцию с в одной из косметических сетей. В январе — июне 2025 года ритейлер продал вдвое меньше произведенной в странах Азии косметики, чем за аналогичный период 2024 года, пишет “Коммерсант”.  В первой половине текущего года сеть реализовала 2 млн единиц такой продукции против 4 млн штук годом ранее. При этом средний чек на продукцию азиатских брендов вырос на 8,3%, до 1,3 тыс. руб.

Новосибирский визажист Екатерина Вебер в беседе с Infopro54 связала падение продаж в сегменте недорогой азиатской косметики ни только со смещением приоритетов жительниц Новосибирска, но и с увеличением представленных на рынке брендов, а также со значительным ростом числа торговых точек, где их можно приобрести.

 — Действительно, в отделах, торгующих корейской косметикой, очень много средств лежит на распродаже. Но это вовсе ни от того, что потребитель перестал ее покупать, а потому что ее становится все больше и больше. И если раньше она продавалась в небольших узкоспециализированных магазинах, то сейчас ее можно купить буквально везде. В том числе на маркетплейсах, где, кстати, встречаются и подделки. Соответственно, прибыть, которую раньше получали несколько магазинов, на данный момент размазана по десяткам, а то и сотням, их конкурентов, — уверена эксперт.

Премиальные марки на маркетплейсах покупают гораздо реже, потому что бояться получить по почте подделку. Поэтому дорогую косметику новосибирцы по-прежнему приобретают в привычных специализированных отделах. При этом из всех представленных на рынке азиатских брендов новосибирцы предпочитают корейскую косметику.

— Корейская косметика всерьез завоевала сердца сибирячек. И эта популярность вполне оправдана. Франция и Израиль за ними попросту не успевают, — подводит итог визажист.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет количество точек, которые позиционируют себя как «центры продажи китайских товаров»

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : продажи корейской косметика


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