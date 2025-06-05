В Новосибирске растет количество «офлайн-маркетплейсов» китайских товаров

В Новосибирске растет количество точек, которые позиционируют себя как «центры продажи китайских товаров».

Такие проекты развиваются под разными брендами. К примеру, «Пекин» — на проезде Энергетиков, открывшийся весной 2024 года. Судя по рекламе, размещенной в соцсетях, инициатором создания рынка являлся ИП Исмаилян Т.Т. Ранее рынок «Пекин» работал на Красном проспекте на площадке, которую до этого занимал «Спортмастер», но закрылся в конце 2024 года. В соцсетях проскальзывала информация, что очередную точку планируют открыть на площадках ЦУМа. В апреле 2025-го суд приостановил работу еще одного рынка «Пекин», расположенного на Гусинобродском шоссе в ТЦ «Континент».

Летом прошлого года в Новосибирске открылся китайский рынок одежды и обуви «Шанхай». Он арендовал площади в ОРЦ «Фудсиб». Инициатором создания был индивидуальный предприниматель Валиев Яшар Хазеин Оглы.

Bazar, семейный гипермаркет одежды и обуви, представлен в городе четырьмя точками. Три из них расположены на левом берегу, одна — на правом. Сеть увеличивается — недавно был открыт четвертый магазин на Сибиряков-Гвардейцев. Реклама размещалась от лица ИП Броян Кярам Торникович, зарегистрированного в качестве предпринимателя в ноябре 2024 года.

На левом берегу также находится магазин «Китай шоп» и вещевой рынок «Китайка».

При этом основная масса продавцов на таких площадках — выходцы из стран Средней Азии.

Основатель бренда женской одежды Choice с собственным производством Екатерина Афанасова считает, что развитие в Новосибирске таких точек торговли связано с тем, что на них есть спрос.

— Экономическая обстановка в стране, падение доходов у определенных слоев населения приводит к тому, что люди начинают экономить. Кроме того, нестабильный курс рубля, введение маркировки приводят к росту цен на качественные вещи, — говорит собеседница редакции Infopro54.

Она не исключает, что товар, который продается на этих площадках, ввезен полулегально.

— Думаю, что инициаторы таких торговых точек экономят на сертификации, на «серой» доставке и за счет этого могут обеспечивать жесткий ценовой демпинг. Скорее всего, они зарабатывают на оборотах, продавая много вещей по относительно низкой цене. По факту, это офлайн-маркетплейсы, работающие по тому же принципу, что и онлайн-площадки. При этом большинство покупателей понимают, что купленные вещи на один раз и их качество невысокое, но определенная целевая аудитория у таких торговых точек есть, — констатирует Екатерина Афанасова.

Дальнейшее развитие таких сетей, по словам эксперта, будет зависеть от экономической ситуации и доходов населения.

Напомним, в феврале 2025 года новосибирские производители одежды жаловались бизнес-омбудсмену Андрею Панферову на проблемы, которые у них могут возникнуть из-за маркировки.

Ранее редакция сообщала о том, что в онлайне спрос на бренды премиум-сегмента в Новосибирске вырос в полтора раза.