В Новосибирске иностранец ударил девочку-подростка после отказа познакомиться

В новосибирском Гастродворике мужчина, предположительно мигрант, ударил по лицу девочку-подростка. По словам очевидцев, причиной агрессии стал отказ в знакомстве.

— Пострадавшая и приставучий тип были в разных компаниях. Он стал подкатывать, а когда получил отказ — распустил руки. За девочку вступились очевидцы, — передает Mash Siberia.

В ходе разбирательств выяснилось, что у агрессивного иностранца есть жена и ребенок. Что не мешает ему посещает места, где собирается молодежь, в поисках новых знакомств.

Извинился он перед подростком лишь после того, как ему пригрозили депортацией. По словам очевидцев, позже он оправдывался в социальных сетях, утверждая, что девушка его оскорбила, и он лишь ответил ей тем же.

— Заявлений и сообщений ранее в полицию не поступало, опубликованная информация зарегистрирована в ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Новосибирску в установленном порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ведомство начало проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что бойца поп-ММА, назвавшего соперника «русской свиньёй», лишили гражданства. Инцидент произошёл во время турнира по кулачным боям в июле 2024 года.