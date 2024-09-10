Новосибирцы отказываются от поездок из-за значительного подорожания авиабилетов

Министр транспорта РФ Роман Старовойт связывает скачок цен с повышенным спросом на авиаперевозки. Об этом он сказал в рамках Восточного экономического форума.

— Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов, —констатировал Старовойт.

По его словам, полёты на расстояние 1000 километров теперь стоят в среднем 7015 рублей.

Редакция решила выяснить, насколько подорожали авиабилеты в Новосибирске.

— Сейчас перелет на двоих обойдется минимум в 60 тысяч рублей. Это касается таких популярных направлений, как Москва, Санкт-Петербург и Минеральные воды, — поясняет менеджер по работе с клиентами турагентства «Лечу куда хочу» Кристина Сулейменова.

Она отметила, что отток клиентов по причине удорожания авиаперелетов довольно серьезный. 20% людей вовсе отказываются от запланированной поездки, откладывая ее до лучших времен.

По данным Росстата, с января по июнь перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. Помимо этого, вросла стоимость проживания в отелях. Номера в гостиницах с одной или двумя звёздами стали дороже более чем на 10%, а в трёхзвёздочных отелях — на 12,3%. Гостиница с четырьмя и пятью звёздами теперь стоит больше на 16,5%. Что касается санаториев и пансионатов, то здесь цены на проживание выросли почти на 13%. В Новосибирске ночь в гостинице обходится в среднем 5700 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 11 авиамаршрутов по Сибири вошли в список субсидируемых рейсов.