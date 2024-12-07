В Новосибирск поступила очередная партия машин для уборки улиц

В Новосибирск поступила очередная партия спецтехники для зимней уборки улиц: 22 комбинированные дорожные машины и 20 мини-погрузчиков. Еще 10 вакуумно-уборочных машин прибудут в город на следующей неделе.

— Новую технику принимает ДЭУ-1 — крупнейшее дорожно-эксплуатационное учреждение города. Здесь техника проходит проверку и распределяется в другие районы, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, всего город закупил 112 единиц спецтехники. Большая ее часть уже работает на улицах мегаполиса.

Напомним, на оперативном совещании в мэрии главы Ленинского и Дзержинского районов доложили о нехватке дорожных рабочих. Они рассказали, что укомплектованность штата водителей спецтехники составляет около 70%. По дорожным рабочим ситуация еще хуже.

— Решаем сложный вопрос с наймом водителей на спецтехнику. Скорость найма для меня пока не удовлетворительная. Ищем и по городу, и в деревнях водители спецтехники. Принимаем их предприятие. На текущий момент, в штатном расписании 68 человек, работают — 43 человека, — констатировал глава Дзержинского района Константин Соболев.

Напомним, что расчищать улицы от снега будут почти 500 единиц техники. Подготовка к обильным снегопадам в этом сезоне началась заранее.