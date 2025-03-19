В автоподставах обвиняются 14 новосибирцев

Дзержинский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении 14 сибиряков, которые обвиняются в мошенничестве или в покушении на мошенничество в сфере автострахования. В преступную группу входят 11 мужчин и 3 женщины.

По версии следствия, обвиняемые с января по середину марта 2023 года совершали подставные ДТП. Документы о них поступали в «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Совкомбанкстрахование». Общий ущерб страховщиков составил более 4 млн рублей. Подсудимым предъявлено обвинение по 12 эпизодам страхового мошенничества.

Напомним, в октябре 2024 года сотрудники Министерства внутренних дел, действуя совместно с бойцами Росгвардии, провели спецоперацию и задержали семерых жителей Новосибирской области в возрасте от 26 до 47 лет, подозреваемых в серии мошеннических действий в сфере автострахования. Убыток, причиненных страховщикам, оценивался в 2 млн рублей.

В октябре Центральный районный суд Новосибирска также начал рассматривать уголовное дело организованный группы автоподставщиков, состоящей из 10 лиц. В целом за несуществующие ДТП группа получила более 2,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в топ регионов с самыми безаварийными водителями. При этом стоимость ОСАГО в регионе одна из самых высоких в России из-за мошенников.