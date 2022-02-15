Количество самозанятых в Новосибирске за год увеличилось в 2,5 раза

— На начало 2022 года в Новосибирской области были зарегистрированы свыше 80 тысяч самозанятых граждан. При этом всего 4 тысячи их них являются ИП. Для остальных самозанятость — основной доходный источник, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

За 2021 год самозанятые задекларировали доход в 12 млрд рублей, сумма исчисленных налогов по этим предпринимателям составила 513 млн рублей. Напомним, на начало 2021 года в регионе были зарегистрированы около 33 тысяч самозанятых. Они показали доходы в размере 4,5 млрд рублей, по которым им были исчислены 80 млн рублей налогов.

— Нас несколько настораживает тот факт, что всего 4 тысячи самозанятых имеют статус ИП, так как получается, что они не являются плательщиками страховых взносов, а значит, у них не формируется трудовой стаж и пенсионные накопления. Нужно активнее проводить работу и доносить до самозанятых информацию, что они могут перечислять страховые взносы добровольно, — говорит Легостаев.

— Сейчас мы ведем работу по обоснованности использования этого режима налогообложения. К сожалению, некоторые работодатели пытаются минимизировать налоги и не платить НДФЛ, поэтому подталкивают работников регистрироваться в качестве самозанятых. В частности, мы зафиксировали свыше 13 тысяч случаев, когда самозанятые получают доходы от юрлиц, — пояснил Легостаев. — Не факт, что все эти случаи являются нарушениями. Наша задача — выявлять зоны риска, используя свою аналитику, когда видим, что самозанятыми прикрывают трудовые отношения. Я бы очень хотел обратиться к работодателям и ИП: не губите хороший режим налогообложения. Если будет много нарушений, то начнется корректировка законодательства. Возможно ужесточение режима его использования, ужесточение наказаний. Не хотелось бы до этого доходить.

Какие виды деятельности предпочитают самозанятые — глава регионального УФНС оценить затруднился, отметив, что 60% предпринимателей пишут в видах деятельности «Прочие виды».

Кстати, по данным налоговиков, с лета 2021 года задолженность по уплате налогов самозанятых выросла с 25 до 47 млн рублей по итогам года.

— Сумма задолженности, к сожалению, растет, и пока нам не совсем понятен эффект ситуации. Вроде и ставки небольшие — 4-6%, и исчисление идет не так, как по другим видам налогов: на основании выручки, которая фиксируется в программе, — рассуждает Алексей Легостаев.

Он поясняет, что процедура взыскания задолженности по налогам с самозанятых достаточно сложная. Это можно сделать только через суд, если накопившаяся сумма долгов превысит 10 тысяч рублей, а срок выплаты будет просрочен более чем на 3 года.