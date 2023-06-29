Новосибирцы смогут переделать подержанный бензиновый автомобиль в электрокар

На «Автоторе» предложили россиянам переделывать подержанные иномарки в электрокары.

По словам вице-президента «Автотор Холдинга» и директора по ремоторизации Дмитрия Чемакина, чтобы переделать подержанный бензиновый автомобиль в электрокар придется заплатить не менее 100 тыс. руб, не включая стоимость запчастей, передает цифровое издание Autonews.ru. Что касается сроков, процесс может занять от трех до пяти дней.

В «Автоторе» уточнили, что предлагать услугу будут через своих дилеров и станции технического обслуживания, а сертификацией будет заниматься НАМИ.

По сведениям «Автотора», для замены двигателя на электрический подойдут машины, которые произвели, начиная с 2010 года. Например, такие, как Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Nissan, Lada, Mercedes-Benz и BMW.

В авто демонтируют топливный бак, селектор КПП, силовой агрегат, горловину топливного бака, комбинацию приборов, выхлопную систему и приводные валы. Затем автомобиль получает тяговый электродвигатель, редуктор, инвертор, преобразователь, зарядное устройство, селектор, тяговую батарею, новую комбинацию приборов, электронасос системы охлаждения, новые приводные валы, электронасос тормозной системы, электрокомпрессор кондиционера и высоковольтную проводку, рассказали эксперты.

Ранее редакция сообщала, что назван автомобиль, который менее всего пригоден к восстановлению после ДТП.