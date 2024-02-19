Новосибирцы смогут получить бесплатно корм для птиц

В Новосибирске организована экологическая акция — жителям мегаполиса предлагается накормить птиц, живущих в городе.
В состав корма входят семена подсолнечника и тыквы, пшено, просо, овес и пшеница. Как рассказали в компании «Брусника», ставшей одной из организаторов акции, подкормка разработана совместно с орнитологами и должна стать альтернативой хлебу и сухарям, которыми обычно подкармливают птиц.
— Мы строим скворечники, размещаем кормушки и высаживаем специально подобранные растения. Птицы — важная часть городского биоразнообразия. Правильно подобранный корм позволит им выжить в холода, и тогда жители будут просыпаться под птичье пение, — рассказала руководитель отдела развития и стандартизации генплана и ландшафтной архитектуры Альбина Шигапова.
Помимо Новосибирска, акция проводится в Екатеринбурге и Тюмени. Получить бесплатный корм можно во всех магазинах Жизньмарт Новосибирска. Организаторы подготовили 10 000 порций корма.
Ранее редакция сообщала, что малые реки впишут в генплан Новосибирска.
Фото: freepik.com, pvproductions
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