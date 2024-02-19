Новосибирцы смогут получить бесплатно корм для птиц

В Новосибирске организована экологическая акция — жителям мегаполиса предлагается накормить птиц, живущих в городе.

В состав корма входят семена подсолнечника и тыквы, пшено, просо, овес и пшеница. Как рассказали в компании «Брусника», ставшей одной из организаторов акции, подкормка разработана совместно с орнитологами и должна стать альтернативой хлебу и сухарям, которыми обычно подкармливают птиц.

— Мы строим скворечники, размещаем кормушки и высаживаем специально подобранные растения. Птицы — важная часть городского биоразнообразия. Правильно подобранный корм позволит им выжить в холода, и тогда жители будут просыпаться под птичье пение, — рассказала руководитель отдела развития и стандартизации генплана и ландшафтной архитектуры Альбина Шигапова.

Помимо Новосибирска, акция проводится в Екатеринбурге и Тюмени. Получить бесплатный корм можно во всех магазинах Жизньмарт Новосибирска. Организаторы подготовили 10 000 порций корма.

Ранее редакция сообщала, что малые реки впишут в генплан Новосибирска.