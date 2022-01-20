В Новосибирске вырубается и сжигается роща возле городского пляжа

На берегу Оби в районе пляжа неизвестные лица вырубают и сжигают остатки рощи. Об этом сообщил в соцсетях новосибирский общественник, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, приложив к посту фото и видео уничтоженных деревьев. Они сделаны с дамбы моста, так как данная территория закрыта в связи со строительством ЛДС. По словам общественника, подобный факт уничтожения зеленых насаждений уже имел место в Новосибирске несколько лет назад.

— Пишу в прокуратуру и мэрию: «Выдавались ли порубочные билеты?» — рассказывает Рязанцев. — В 2019 году так же вырубили часть рощи под строительство моста, дороги и ЛДС. Мэрия ущерб не признавала и вообще: «Какие деревья?». Спустя два года, похоже, будет то же самое. В октябре мэрия разрешила арендатору поменять договор аренды со спорта на гостиницы. Горсовет утвердил новый генплан и правила застройки, по которым это теперь не зеленая зона, а общественно-деловая.

Как следует из данных «Яндекс-карты», на территории, гду осуществляется вырубка, в настоящее время «прописались» сразу несколько арендаторов, из которых основной массив зеленых насаждений приходится на АО «Спорт парк» и ООО «СТС» («Слип-транс-сервис»). Так, на долю СТС приходятся участки, предназначенные под поля для гольфа и конных прогулок, а также несколько участков под спортивные объекты без конкретизации. Еще один приличный кусок числится за «Спорт парком» с указанием спортивного объекта, тоже без конкретизации.

Напомним, что в октябре прошлого года компания «СТС» выходила в мэрию с предложением строительства гостиничного комплекса с апартаментами и спортивным кластером. Гостиницы и апартаменты, по замыслу авторов проекта «Обская долина», должны занять участки общей площадью 6,8 га. Оставшуюся территорию застройщик планирует благоустроить. Половину займет парк и пляж, вторую половину — спортивные объекты, в том числе яхт-клуб. Тогда же на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета Новосибирска мнения его участников разделились на «за» и «против». В результате эксперты градсовета попросили доработать проект, чтобы было понимание, сколько людей в итоге поселятся на этой территории и будут жить там постоянно.

Концепцию развития «Обской долины» инвестиционный совет при губернаторе Новосибирской области одобрил ещу в 2011 году. В проект включили аквапарк на 2000 человек с гостиницей на 150 номеров, парковки на 5000 автомобилей, кемпинг и яхт-клуб, а также благоустройство парка с велодорожками, посадкой деревьев и кустарников. Реализацию задуманного оценили в 1,5 млрд рублей, но инвесторов найти не удалось. И вот через 10 лет застройщик решил отказаться от аквапарка и ограничиться строительством гостиницы.