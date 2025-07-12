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В Госдуме предложили увеличить штрафы за незаконное трудоустройство иностранцев

  • 12/07/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
В Госдуме предложили увеличить штрафы за незаконное трудоустройство иностранцев

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранных граждан или лиц без гражданства будут увеличены в несколько раз. Поправки предлагается внести в статью 18.15 КоАП РФ.

Авторы инициативы напомнили, что действующие размеры штрафов за указанные нарушения были установлены в 2016 году. С того времени накопленный уровень инфляции в России составил более 60%, что привело к снижению реального воздействия штрафных санкций и, как следствие, к ослаблению их превентивной функции.

— В условиях постоянного роста цен и заработных плат действующие размеры штрафов утратили свою актуальность, что требует их пересмотра и приведения в соответствие с реальной экономической ситуацией, — отметили они в пояснительной записке.

Парламентарии добавили, что по данным аналитиков «Мигрант Сервис», в начале 2024 года максимальная зарплата мигрантов на производстве достигала 105 тыс. рублей в месяц, а уже к лету она выросла почти до 150 тыс. рублей. Анализ вакансий на должность «производственный рабочий» (без требования к кандидату иметь российское гражданство) показал, что предлагаемая заработная плата увеличилась за год на 40%.

Также они напомнили, что в последние годы штрафы были увеличены в различных сферах. Например, за нарушения, связанные с обработкой персональных данных, за продажу несовершеннолетним табачной продукции, за нарушение правил дорожного движения.

Согласно законопроекту, штрафы для физических лиц предлагается увеличить до 70 тысяч рублей (в 10 раз), для должностных лиц до 350 000 рублей (в 5 раз), для юридических лиц до 2 млн рублей (в 2 раза).

Напомним, в региональном министерстве труда и соцразвития редакции Infopro54 рассказали, что в 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). В ведомстве уточнили, что заявки поступают в том числе и от малого и среднего бизнеса. Чаще всего работники из стран с визовым порядком въезда устраиваются на обрабатывающие производства (31,5%), в строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Ранее редакция сообщала о наказании за приём детей нелегалов в школы и вузы России.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : штраф иностранные специалисты законопроект


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