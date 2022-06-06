На 63-м году жизни скончался президент НГУЭУ Александр Новиков

6 июня скоропостижно ушел из жизни президент Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Александр Новиков родился 24 сентября 1959 года в селе Кыштовка Новосибирской области. В 1982 окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета. До 1984 работал в Институте экономики и организации промышленного производства (ИЭиОПП) СО АН СССР, поступил в заочную аспирантуру ИЭиОПП. А.В.Новиков — один из первых российских специалистов, который участвовал в формировании финансового рынка Сибири, возглавив в 1991 г. Партнерство «Сибирская фондовая биржа».

Заведующим кафедрой «Рынок ценных бумаг» в НГУЭУ Александр Владимирович был назначен в 1999 году. Являлся Председателем Диссертационного совета при НГУЭУ, членом диссертационного совета в Академии наук при Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН. Под руководством А.В. Новикова защитили кандидатские и докторские диссертации 32 человека. В 2014-2020 гг. Александр Владимирович занимал пост ректора НГУЭУ. С 2021 года работал в должности Президента НГУЭУ.

Александр Владимирович снискал уважение коллег и партнеров своим упорством в достижении целей, энергичностью и жизненным оптимизмом. Ученики запомнят его нестандартные подходы в решении экономических задач, требовательность и стремление к максимально качественному выполнению поставленных целей. Доброжелательность и готовность помочь, способность мотивировать и придать новых сил в самые сложные моменты, готовность к деятельным переменам – именно эти и многие другие качества Александра Владимировича запомнятся нам – его коллегам, соратникам и ученикам.

Александр Владимирович внес значительный вклад в развитие Новосибирского государственного университета экономики и управления: под его руководством стал формироваться университет предпринимательского типа. За свои заслуги перед научным и образовательным сообществом Александр Владимирович награжден почетной грамотой Президента Российской Федерации, грамотой Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области за вклад в популяризацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, удостоен почетного звания «Заслуженный экономист Новосибирской области».