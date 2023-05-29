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Россияне смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет сотовой связи

  • 29/05/2023, 10:01
Автор:
сотово-спутниковая связь
К 2035 году на базе российской группировки низкоорбитальных спутников создадут гибридную систему связи, которая позволит обеспечит бесперебойным интернетом всю территорию страны.

Согласно проекту стратегии развития телекоммуникационной отрасли Российской Федерации до 2035 года, наша страна готовится запустить на околоземную орбиту специальные спутники связи, призванные обеспечить мобильные телефоны населения интернетом в местах, где нет сети. Речь идет об Арктике и даже Северном морском пути, передают «Известия».

Кроме того, ожидается, что сотово-спутниковая связь решит проблемы с коммуникациями и в удаленных регионах, на автотрассах, а также в отдаленных населенных пунктах.

Авторы инициативы утверждают, что, если граждане попадут в чрезвычайную ситуацию, то они смогут набрать номер экстренной службы независимо от того, доступна сотовая связь или нет.

Однако, следует отметить, что технология будет внедряться не во все телефоны, а только в те, которые поддерживают сотово-спутниковую связь.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, стоимость таких телефонов пока неизвестна.

Ранее редакция сообщала, что россияне стали чаще отовариваться в интернет-магазинах.

Фото: ru.freepik.com — wirestock 

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сотово-спутниковая связь новые технологии мобильный интернет


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