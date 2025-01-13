Новосибирская компания разработала игру на основе детских страшилок времен СССР

Команда разработчиков из Новосибирска FISHNAUTS разработала видеоигру «ФИЛЬМОСКОП УЖАСОВ: Зелёные Глаза». Как отмечают авторы проекта, это визуальная новелла в стиле пиксель-арт, которая позволит игрокам погрузиться в атмосферу СССР 1980-х годов, в период Перестройки. Творческий директор проекта — Владимир Рыбонавт. Как говорится в анонсе проекта, он работает над игрой в старом «Москвиче».

—История вдохновлена детскими советскими страшилками. Их рассказывали во дворах, на кухне или в школьных коридорах. Проект — попытка сохранить и переосмыслить страшные легенды, погрузив их в контекст видеоигры, — говорится в сообщении разработчиков.

Среди легенд, вдохновивших команду, «Зелёные глаза», «Чёрная простыня», «Синий ноготь» и т.д.

— «ФИЛЬМОСКОП УЖАСОВ: Зелёные Глаза» — это первая из пяти планируемых историй, которые мы будем выпускать отдельными играми. Эти истории будут связаны между собой, и если у нас всё получится, то в финале мы объединим их в одну антологию, — комментируют разработчики.

Также разработчики планируют сделать версию игры на английском языке и обдумывают локализацию на китайском.

Команда FISHNAUTS работает в геймдеве более 15 лет. В нее входят художники, аниматоры, звукорежиссер и редактор. Сейчас готовы демо-версии игры. В полноценном формате ее планируется запустить в мае 2025 года. Для того, чтобы собрать финансирование на проект разработчики запустили краудфандинг. Судя по сообщению на платформе Boomstarter, в планах стоит привлечение 1 млн рублей.

Напомним, 12 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял в своем телеграм-канале вопрос о необходимости оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, связанных с деструктивным контентом в видеоиграх и интернете, а также от навязывания чуждых ценностей.

— За последние годы произошёл ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается, —подчеркнул Володин.

По его словам, тема заинтересовала многих депутатов. К ее обсуждению парламентарии планирую подключить родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных. Вячеслав Володин также заявил, что в России необходимо разрабатывать и выпускать отечественный контент для видеоигр.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создают исторический квест о блокадном Ленинграде. В 2024 году историческая компьютерная игра «Смута» новосибирской студии «Сайберия Нова» (номинация «За вклад в просвещение в сфере «История»») попала в шорт-лист главной просветительской награды страны «Знание.Премия».