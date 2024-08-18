Подростки избили мужчину в Новосибирске — инцидент взял на контроль Бастрыкин

В Новосибирске банда подростков напала на мужчину во дворе одного из домов в Кировском районе и жестоко его избила. Инцидент произошел на улице Оловозаводской 15 августа 2024 года.

— В СМИ и социальных медиа сообщается, что, повалив мужчину на землю, подростки нанесли ему многочисленные удары по различным частям тела. Отмечается, что жители района неоднократно жаловались на нарушение общественного порядка вблизи их жилых домов, однако мер реагирования не принято, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидентом заинтересовался глава Центрального аппарата СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и сообщить ему о ходе и результатах расследования. Следователями новосибирского СК проводится проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с избиением мальчика хозяином автомобиля в поселке Озерный Новосибирской области. Причиной побоев стала царапина на машине, которую оставил ребенок, не удержавшись на питбайке. ЧП произошло на глазах у младшего брата пострадавшего и других детей.