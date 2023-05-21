Новосибирцы выложили плиткой альтернативную лестницу на Речном вокзале

Новосибирцы выложили плиткой лестницу на Речном вокзале, появившуюся рядом с аварийной. Фотографии вымещенной лестницы появились в разных соцсетях города.

Напомним, ремонт лестницы на остановочную платформу «Речной вокзал» (спуск №1) был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла в марте. В апреле текущего года местные жители повесили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города. Итоги аукциона на выполнение работ по восстановлению лестницы будут подведены 30 мая. На эти цели выделено 1,1 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала, что восстановление лестницы на Речном вокзале оценили в один миллион рублей.