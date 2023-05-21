Под Бугринским мостом в Новосибирске активисты собрали 180 мешков мусора

20 мая в Новосибирске состоялась акция «Экослед» по очистке от мусора береговой линии реки Ини под Бугринским мостом. В ней приняли участие 40 волонтеров, включая студентов, сообщили в мэрии города.

— Активисты собрали 180 мешков мусора, из них 20 мешков стекла и 70 – пластика, — уточняется в сообщении.

В мэрии уточнили, что собранный мусор поделили на три фракции: перерабатываемый – пластик и стекло, неперерабатываемый.

Напомним, 13 мая новосибирцы собрали более 3,7 тонны мусора на пляже в Академгородке. Всего удалось очистить 1,5 км береговой линии и лесной полосы. В акции приняли участие студенты «зеленых» вузов: НГУЭИУ и СГУВТ.

Ранее редакция сообщала, что Центральный пляж Академгородка очищают от мусора.