Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился в новосибирском зоопарке

В семействе краснокнижных белопречих орланов в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Александровича Шило пополнение. В апреле на свет появился птенец, сообщили на официальной странице зоопарка в соцсетх. Сейчас он все еще покрыт пухом, но у него уже появляются перья

По словам заведующей отделом орнитологии зоопарка Елены Мерешко, основные заботы о птенце взял на себя отец.

— Подобное поведение не совсем типично для белоплечих орланов, но у наших птиц так сложилось. Самец отлично справляется с ролью кормильца. Сначала он давал птенцу рыбу и мясо мелкими кусочками. Сейчас приносит уже довольно крупные куски, чтобы малыш сам учился их разрывать.

Она подчеркнула, что получение потомства белоплечих орланов в условиях зоологического парка это всегда большое событие. Орнитологи стараются создать все условия для того, чтобы родители сами заботились о детеныше.

Белоплечий орлан по праву входит в когорту наиболее крупных пернатых хищников мира. Длина тела самцов составляет 88 см, самок – 102 см, а средний размах крыльев – 200-245 см. Вес отдельных особей может достигать 9 кг при размахе крыльев 2,7 или даже 2,87 м. Новосибирский зоопарк заботится об краснокнижных птицах с 1975 года. Первый птенец орланов вылупился в 2002 году.