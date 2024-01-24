Новосибирцы жалуются на сбои в Telegram

Новосибирцы жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Пользователи отмечают, что не могут открыть чаты, им не приходят сообщения и прочее.
— 30% жалоб за последние сутки пришли из Новосибирской области, — говорят данный сервиса Сбой.рф
Второе место занимает Хабаровский край, а третье — Москва.
В основном пользователи жалуются на проблемы с запуском приложения. Однако приложение стабильно работает через VPN.
Напомним, что новосибирцы недавно пожаловались на массовый сбой в соцсети «ВКонтакте». Они не могли зайти в мобильное приложение.
Ранее редакция сообщала о причинах участившихся сбоев в соцсетях рассказал эксперт.
Фото:Freepik — freepik
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