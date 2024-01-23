О причинах участившихся сбоев в соцсетях рассказал эксперт

По словам экспертов, такие сбои вызваны работой спецсредств противодействия угрозам во время массированного распространения экстремистского контента в соцсетях, которые устанавливаются на сетях отечественных операторов связи.

Специалисты поясняют, нарушения работы связаны с программными сбоями, происходящими из-за изменений конфигураций, приводящих к неполадкам в DNS-маршрутизаторах. Кроме того, возможны технические неполадки с оборудованием или на сайте.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что соцсети сбоят из-за работы техсредств противодействия угрозам (ТСПУ), представляющих собой «черный ящик», пишет «Газета.ру». Эксперт уточнил, что ТСПУ Роскомнадзор размещает на сетях мобильных операторов и операторов фиксированной связи, чтобы таким образом осуществлялась фильтрация трафика и блокировка ресурсов, запрещенных на территории РФ.

Аналитик подчеркнул, что операторы к установленному ведомством оборудованию никакого отношения не имеют.

— Государство фильтрует доступ к тем или иным ресурсам, «ломает» их де-факто для того, чтобы купировать проблему, — добавил Муртазин.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы пожаловались на массовый сбой в соцсети «ВКонтакте».