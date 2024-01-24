В России запретят увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет

По словам спикера Вячеслава Володина, новые нормы, которые призваны защитить одиноких родителей, а также других лиц, воспитывающих детей такого возраста без родителей, неоднократно просили ввести избиратели, передает ТАСС.
Отмечается, что поправки вносятся в ТК РФ.
В настоящее время по закону запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с одинокими матерями и отцами детей до 14 лет или другими лицами, которые воспитывают детей такого возраста без родителей.
Авторы инициативы утверждают, что дети чаще всего получают основное общее образование к 16 годам, поэтому граждане, которые их воспитывают до этого возраста нуждаются в дополнительной господдержке.
Ранее редакция сообщала, что выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень.
Фото: freepik.com — freepik
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