В России запретят увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет

По словам спикера Вячеслава Володина, новые нормы, которые призваны защитить одиноких родителей, а также других лиц, воспитывающих детей такого возраста без родителей, неоднократно просили ввести избиратели, передает ТАСС.

Отмечается, что поправки вносятся в ТК РФ.

В настоящее время по закону запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с одинокими матерями и отцами детей до 14 лет или другими лицами, которые воспитывают детей такого возраста без родителей.

Авторы инициативы утверждают, что дети чаще всего получают основное общее образование к 16 годам, поэтому граждане, которые их воспитывают до этого возраста нуждаются в дополнительной господдержке.

Ранее редакция сообщала, что выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень.