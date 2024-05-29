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«Всем раздали, всем досталось»: Игорь Украинцев отчитал коммунистов и единороссов

  • 29/05/2024, 19:01
Автор: Юлия Данилова
«Всем раздали, всем досталось»: Игорь Украинцев отчитал коммунистов и единороссов
Депутат также предостерег фракцию «Единой России» от дальнейшего увеличения состава в горсовете Новосибирска.

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев на майской сессии обратился к коллегам из фракции КПРФ, которые потеряли руководящий пост в комиссии по наказам.

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— Уважаемые коллеги из фракции КПРФ, до недавнего времени вы очень дружно и плотно работали с «Единой Россией» против некоторых инициатив независимых депутатов. И более того, были фронтменами этой борьбы, в том числе против меня лично. А сейчас ситуация на 180 градусов. Как только вы перестали быть нужными, вы негодуете и, мешая мух с котлетами, играете роль оппозиционеров, которых обижают и притесняют. Но недавно вы делали то же самое, гораздо более рьяно, чем коллеги из «Единой России», — отметил Украинцев.

Он призвал коммунистов сделать работу над ошибками и отметил, что, может быть, это повлияет на будущее объединения и каждого кандидата в частности.

Депутат также обратился к единороссам.

— Вы нас тесните-тесните, и такое ощущение, что хотите занять все места за этим столом. Это вполне понятное и объяснимое желание. Я сегодня еще раз убедился, как это удобно ― иметь большинство: можно прекратить прения, снять с обсуждения неудобный вопрос. Соблазн огромный. Но 34 человека (во фракции) — достаточно, — заявил Игорь Украинцев.

По его словам, дальнейшее увеличение количества членов фракции до добра не доведет.

— Как только вы займете весь круглый стол, у вас внутри начнутся очень большие противоречия. Ваше желание всех заткнуть, чтобы все замолчали, чтобы не было дискуссий, не приведет ни к чему хорошему, не для нас, оппозиционных депутатов, не только горожан, которые хотят выступать, но и вас тоже. У вас будет внутренний кризис. Говорю вам как человек, который уже однажды оказался 1 против 45 единороссов, в соседнем регионе. Дай бог, вам мудрости хватит не занимать весь стол. 34 ― вполне достаточно, — резюмировал Украинцев.

Спикер заксобрания Дмитрий Асанцев, комментируя это высказывание, отметил:

— Всем раздали, всем досталось. По-настоящему всем.

Напомним, на майской сессии горсовета Асанцев сообщил об изменении в депутатском объединении партии «Единая Россия».

— В объединение вошел Валентин Стрекалов. Теперь депутатское объединение «Единой России» в горсовете составляет 34 депутата, — подчеркнул Асанцев.

Стрекалов прошел в горсовет по округу №8. Он член постоянных комиссий по градостроительству и по научно-производственному развитию и предпринимательству. Как отмечается на сайте горсовета, Стрекалов был независимым депутатом и не входил ни в одно депутатское объединение. До этого Валентин Стрекалов числился во фракции ЛДПР.

Ранее редакция сообщала о том, что Игорь Украинцев уходит с поста главы новосибирского отделения «Зеленых».

Иллюстрация — скрин с трансляции сессии горсовета Новосибирска.

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : горсовет Новосибирска


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