Новосибирец похитил ювелирку на семь миллионов, используя одеяло и удочку

В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине, который вместе со своим знакомым похитил ювелирные украшения на сумму семь миллионов рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Новосибирской области, Сергей Н. и его знакомый разработали план по похищению сейфа с ювелирными украшениями из торгового центра в городе Тогучин. В июле 2016 года они прорезали в стене торгового центра проём, прикрепили к удилищу одеяла, сшитые между собой, и закрыли ими проход от датчиков движения. Затем перекусили дужки навесного замка и открыли сейф. Внутри оказались украшения, общая стоимость которых превышала семь миллионов рублей.

На месте преступления были обнаружены одеяла, на которых сохранились ДНК. Это позволило установить личность преступника. В 2017 году Сергей Н. был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2024 года задержан в Московской области, мужчина был заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за кражу в особо крупном размере.

В суде он частично признал свою вину, однако не согласился с размером ущерба. Несмотря на это, его признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии. С учётом добровольно выплаченной суммы с осужденного взыскали ущерб в размере 6,7 миллионов рублей.

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