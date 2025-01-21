Власти Новосибирска решили отказаться от «Бионорда»

В следующем зимнем сезоне 2025-2026 годов дорожные службы города Новосибирска не будут применять реагент «Бионорд» и пескосоляную смесь. Их заменят солью.

— Вице-мэр (Иосиф Кодалаев — Ред), которому я неоднократно говорил о жалобах жителей Академгородка на «Бионорд», сообщил мне, что принято решение полностью отказаться от реагента и пескосоляной смеси в новом (зимнем) сезоне, — заявил изданию «Академ.Инфо» депутат горсовета Ерлан Байжанов.

Он рассказал, что начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии изучал опыт других российских городов и Минска. По словам Кодалаева, в зимний период использование соли позволит уменьшить количество грязи на дорогах и тротуарах, а в весенний — существенно сократит объем пыли.

Кроме того, расход соли при обработке улично-дорожной сети в 3 раза меньше, чем при применении пескосоляной смеси.

Напомним, вопрос о применении «Бионорда» на улицах Новосибирска вызывает много вопросов у общественников. Реагент регулярно ругают в соцсетях, на него поступают жалобы со стороны водителей и пешеходов.

В ноябре 2024 года эффективность использования «Бионорда» в качестве противогололедного материала в очередной раз обсуждалась на заседании комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства. Тогда Иосиф Кодалаев отмечал, что против «Бионорда» у него нет никаких возражений кроме цены.

Более сложной проблемой, по его словам, является соблюдение требований обработки улично-дорожной сети города «Бионордом». Однако город закупил дорожные машины, которые адаптированы под использование современных противогололедных материалов, в том числе с выдачей нужной дозировки реагента. Кроме того, муниципалитет вносит изменения в технологические регламенты по уборке и порядку содержания улиц.

Применение «Бионорда» неоднократно обсуждалось и в региональном парламенте. В конце года мэрия должна была предоставить комиссии по экологии регламенты по содержанию улиц, а в марте 2025 года отчитаться, насколько удалось следовать этим регламентам в зимний период.

Ранее заведующая кафедрой общей и военной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), доктор медицинских наук, профессор Лилия Аликбаева в интервью редакции подчеркивала, что в России нужны современные подходы к обслуживанию дорог.