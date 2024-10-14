Мэрия не планирует запускать новогодний салют в Новосибирске

В новогоднюю ночь-2025 жители Новосибирска могут остаться без праздничного салюта на главной площади города. На данный момент власти не планируют традиционного фейерверка.

— В настоящее время проведение салютов в новогоднюю ночь не запланировано, — пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска.

Напомним, новогодние фейерверки сначала отменили из-за коронавирусных ограничений в период пандемии. С началом Специальной военной операции многие регионы отказались от проведения масштабных мероприятий в новогоднюю ночь. Новосибирск не стал исключением.

Стоит отметить, что в день Победы горожанам не удалось полюбоваться феерическим шоу в небе над НОВАТом. Изначально власти сообщали о запуске салюта над оперным театром, но после отменили, объяснив такой шаг обеспечением безопасности людей.

― На территории города отменены все праздничные фейерверки в целях обеспечения общественного порядка и безопасности людей в местах массовых мероприятий, — пояснили в администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские общественники отменили концерт белорусского рэпера Евгения Островского, выступающего под псевдонимом Voskresenskii.