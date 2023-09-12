Новосибирск готов к старту нового отопительного сезона

Как сообщил директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко, подрядчики завершили благоустройство после замены теплосетей на шести объектах. В частности, речь идет об ул. Чаплыгина, Широкой, Грибоедова, Советской, Невельского и Высоцкого, в том числе последние четыре — по концессионному соглашению с городом.

Максим Рябенко уточнил, что здесь уже привели в порядок территорию в объеме более восьми тысяч квадратных метров.

При этом по ул. Широкой благоустройство еще продолжается. Здесь подрядчик менял вводные сети к двум ЦТП суммарной протяженностью 356 метров.

— Расширенная инвестиционная программа, которую реализуем этим летом – по масштабу вложений в 3 раза больше, чем в прошлом году и в 10 раз больше, чем позапрошлом – заставляет действовать более оперативно. Короткий межотопительный период в Сибири не всегда достаточен для проведения масштабных работ. Ряд сибирских городов начинают замену труб с апреля и заканчивают уже в ноябре. Думаю, на следующий год мы можем перейти в такой же режим, — отметил директор теплосетевого подразделения.

— Качество теплоснабжения будет соответствовать всем требованиям, потребители не почувствуют разницы. После завершения проектов теплоноситель пойдет уже по новым трубам, — подчеркнул Максим Рябенко.

На четырех объектах, где ведется масштабный объем работ, в начале отопительного сезона потребители получат теплоснабжение по временной схеме — на непродолжительный период до конца октября. Это техническое перевооружение тепловых сетей по улицам Связистов, Революции, Комбинатская, Выборная.

Всего в этом году по инвестиционной и ремонтной программам запланированы работы на 31 участке общей протяженностью более 20 км в однотрубном исчислении, что почти в два раза больше объёмов прошлого года. Также компания СГК выполняет капитальный ремонт 24 тепловых камер и реконструкцию 61 ЦТП.