«Дебилы написали невыполнимое!» — новосибирские аграрии об утилизации навоза

— Специфика нашей области в том, что основная доля выручки от реализации сельхозпродукции формируется за счет продукции животноводства. Это ярко выраженная специализация. Среди молочного животноводства у нас крупные сельхозпредприятия, мясным в основном занимаются КФХ и ИП, — отметил на заседании комитета по АПК регионального парламента министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Он напомнил, что из-за нового федерального закона №248 об обращении с побочными отходами жизнедеятельности предприятий АПК больной темой для всех аграриев стало строительство специализированных площадок для хранения навоза и помета. Эти площадки должны быть герметичны, не допускать попадания сточных вод в грунтовые воды. Для этого необходимо использовать сварную пленку, бетонную площадку или глиняную подушку толщиной не менее 20 см. Размер штрафа по существующей практике может оцениваться от 0,5 до 1 млрд рублей.

— Самая главная проблема — у сельхозорганизаций, которые занимаются животноводством: разведением молочного и мясного крупно-рогатого скота. По факту сегодня у нас не перерабатываются около 2,5 млн тонн. Это то, что сейчас вывозится на поля, — констатировал Лещенко.

Министр сообщил, что в год в регионе необходимо перерабатывать 4 млн тонн отходов. В птицеводстве почти все предприятия области уже имеют специализированные площадки или цеха по переработке побочной продукции животноводства. В свиноводстве перерабатываются 550 тысяч тонн, не перерабатываются около 37 тысяч.

Согласно данным, собранным министерством, для решения проблемы в регионе нужно построить 727 бетонных площадок. На это необходимы более 900 тысяч кубометров бетона, а также 4,5 млрд рублей. Средняя стоимость одного навозохранилища — 50 млн рублей, то есть всего нужно 14 млрд рублей. При этом в регионе производятся в год 660 тысяч кубометров бетона, то есть местные предприятия эту потребность обеспечить не в состоянии.

— Мы обращались в Минсельхоз РФ, обсуждали вопрос с министром Николаем Патрушевым во время его визита в Новосибирск, предлагали ввести переходный период на 5 лет. Хотя, на мой взгляд, нужны 7-8 лет. Пока ответа нет, — констатировал чиновник. — На сегодняшний день заявки на создание площадок подали 168 предприятий. Крестьяне подали 215 заявок, от 158 хозяйств ничего не поступило. Приступили к разработке ПСД 25 предприятий, 6 документы уже получили. Крестьяне этот вопрос игнорируют.

До решения вопроса на федеральном уровне Евгений Лещенко предложил депутатам подумать над возможностью использовать в Новосибирской области опыт красноярского предприятия ЗАО «Авдинское» и отраслевой программы применения вторичных ресурсов и вторичного сырья. Эта практика уже прошла правовую экспертизу и согласована с федеральными министерствами, надзорными органами.

— Предлагается использовать гранты из расчета 50% стоимости проекта. При этом грант выдается на реконструкцию объектов животноводства с ростом по отрасли, например увеличение поголовья. Можно взять его за основу при разработке новой программы поддержки в Новосибирской области. Это актуально для небольших предприятий и фермеров с хозяйством на 200-1000 голов, — пояснил Лещенко.

При этом министр подчеркнул, что позиция Россельхознадзора пока более чем конструктивна: никого еще не наказали. Прокуратура пока также никого не привлекала к ответственности за отсутствие площадки хранения побочных отходов жизнедеятельности животноводства, но по закону надзорные органы обязаны реагировать на несоблюдение законодательства. Всем хозяйствам под роспись руководителей уже разосланы предупреждения. Это подтвердила и представитель прокуратуры Новосибирской области Елена Зерняева, отметив, что ведомство старается войти в положение сельхозпредприятий.

— Руководитель КФХ недавно обратился в прокуратуру по поводу невозможности исполнения федерального законодательства. Мы запросили Минсельхоз о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Ждем ответ, — пояснила она.

— В сутки животное съедает 60 кг кормов. Можно представить сколько оно производит удобрений. Почему не пойти по опыту Белоруссии, где на краю парового поля делают гурты, а потом это удобрение вносят в поле? — поинтересовался аграрий. — Раньше директоров хозяйств лишали партбилета за то, что они органику не вывозят в поле.

Председатель АО племзавод «Ирмень», депутат Олег Бугаков заявил, что не понимает, как можно построить площадки на 11 тысяч голов скота.

Депутат Роман Яковлев отметил, что если крупные животноводческие хозяйства говорят о том, что построить площадки невозможно, то мелкие станут просто вырезать скот и больше не будут этим заниматься.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Александр Тепляков напомнил, что бюджет Красноярского края на поддержку АПК в два раза больше, чем в Новосибирской области — 7,5 млрд рублей, поэтому у регионов разные возможности.

— Госдума 4 августа приняла закон, чтобы вывести из-под действия агрохимикатов помет птицы, КРС. Нам это будет облегчать ситуацию. Однако сам закон не подразумевает того, что правительство наворотило своим постановлением, — говорит Тепляков.

Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос на приеме у полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, просил поддержки в корректировке постановления правительства РФ, так как сам закон не подразумевает создания бетонных площадок.

— По Лаврову: дебилы в правительстве написали невыполнимое постановление в данной ситуации. Мы будем грохать деньги областного бюджета на те вещи, которые нам в принципе не нужны. Можно ломать копья, а можно изменить постановление правительства. Закон нормальный, его менять не нужно, — уверен Александр Тепляков. — А что касается 158 хозяйств, которые не заявились на создание площадок, то они говорят: «Да пусть к нам приходят: зарежем поголовье и все». Мы тем самым убиваем сибирскую деревню.

В итоге депутаты решили в течение месяца проанализировать опыт красноярских коллег и оценить, может ли Новосибирская область заложить необходимые средства в региональном бюджете. Кроме того, комитет решил инициировать обращение в прокуратуру — также с предложением внесения изменений в постановление правительства.

По данным Минсельхоза области, с 1 февраля 2023 года впервые за 2,5 года в Новосибирской области нет снижения поголовья КРС, по крайней мере дойного стада — 113 тысяч голов. Это план на конец 2023 года, подчеркнул Лещенко. Всего в регионе зарегистрированы 178 тысяч голов КРС; 339,2 тысячи голов свиней; 9,288 млн голов птицы.

Ранее редакция сообщала о том, что за неправильное обращение с навозом придется заплатить немалый штраф.