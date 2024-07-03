Новосибирск на седьмом месте в рейтинге «IQ городов» России

Новосибирск занял седьмое место в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации Минстроя РФ. Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» подведены по результатам 2023 года, сообщила пресс-служба мэрии.

— Новосибирск официально подтвердил статус одного из самых умных городов России, заняв седьмое место в рейтинге «IQ городов». За полученной оценкой стоит большая командная работа по повышению качества жизни горожан, которым цифровые и инфраструктурные решения помогают создать комфортные условия проживания в городе в различных сферах: от здравоохранения и образования до безопасности, развития городской среды и жилищно-коммунального хозяйства, — отметил начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Максим Русин.

По его словам, стратегическая задача — выйти в лидеры. С 2024 года город приступил к подготовке и реализации совместных цифровых проектов с правительством региона.

Напомним, индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». Уровень цифровизации оценивается в различных сферах городского хозяйства: безопасность, геоинформационные технологии, здравоохранение, молодежная политика, образование, предпринимательство, ЖКХ, спорт, строительство, транспорт, экология, энергетика.

За пять лет индекс «IQ городов» России, участвующих в рейтинге, вырос на 40%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предложили создать Единый центр управления городским хозяйством.