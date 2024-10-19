Конкурс по проектированию Дзержинской линии метро мэрия объявит в течение месяца

Мэрия Новосибирска планирует в течение месяца объявить конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал мэр Максим Кудрявцев.
— Развитие подземного рельсового транспорта вообще — это одна из приоритетных задач мэрии. Сейчас мы выходим на проектирование одной станции на Дзержинской линии, объявим конкурсные процедуры на проектирование в течение месяца, — отметил он.
По его словам, муниципалитет провел ряд переговоров с потенциальными подрядчиками, в том числе зарубежными.
О том, что проектная документация по Дзержинской линии метро Новосибирска устарела и готовится заново в июне прошлого года говорил бывший мэр Анатолий Локоть.
Напомним, в мае на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсуждал возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.
В августе мэрия Новосибирска в рамках форума «Технопром-2024» подписала меморандум о взаимопонимании с проектировщиками метро из Минска ОАО «Минскметропроект». Речь шла о техническом консультировании и выполнении работ инженерно-технического проектирования объектов Новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных зданий и сооружений, прочих инфраструктурных объектов на территории города Новосибирска, поясняли в муниципалитете.
Власти города рассказывали о планах реализовать проект развития метрополитена, включающий в себя 32 новые станции. Его реализация будет проходить в три этапа. Так, на первом этапе (до 2030 года) предусматривалось продление Дзержинской линии на две станции — «Молодежная» и «Гусинобродская». В этот же этап включалось строительство метродепо «Волочаевское». По Ленинской линии до 2030 года планировались станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а за станцией «Заельцовская» — станция «Северная».
Вторым этапом (до 2050 года) власти планировали продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская». После 2050 года — строительство станций на новой линии станции в северном направлении к жилмассиву «Родники».
Ранее редакция сообщала, что станцию «Спортивная» в декабре ожидает очередная госэкспертиза. Мэрия Новосибирска приводит документацию в соответствие с отраслевыми нормами.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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