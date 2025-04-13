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Петербургская компания возьмется за благоустройство площади Калинина

  • 13/04/2025, 13:30
Петербургская компания возьмется за благоустройство площади Калинина
Подрядчик предложит сразу несколько вариативных решений

Проблемой масштабного благоустройства площади Калинина местные власти озадачились еще в конце 2021 года. Тогда в муниципалитете пояснили, что это связано с появлением в центре площади стелы «Город трудовой доблести». И планы у властей были самые грандиозные. В соответствие с предложенным и одобренным дизайн-проектом, на одном из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города вместо парковок должные были появиться велодорожки, однотипный стрит-фуд вместо стихийного рынка, придомовая территория вместо хаотичных торговых точек, а еще жителям обещали места встреч с лавками и качелями. И в этом году процесс благоустройства площади Калинина выходит на новый виток.  За обновление данного пространства возьмется компания из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— В конкурсе на инженерные изыскания, создание проектной и рабочей документации для благоустройства площади Калинина победила компания ООО «Детали». С ней заключили муниципальный контракт и провели установочное совещание, на котором детально обговорили реализацию плана, — уточнили в ведомстве.

Подрядчику из северной столицы предстоит разработать и презентовать сразу несколько концептуальных решений по обновлению главной площади Заельцовского района, а также составить сравнительную таблицу с технико-экономическими показателями по каждому варианту.

Главной задачей, которую поставили перед питерцами, является разработка проекта переноса под землю сетей, пока размещенных на опорах. Это необходимо для реализации концепции «Чистое небо». Все эти работы необходимо закончить не позднее 30 сентября.

По данным сервиса Контур Фокус ООО «Детали» зарегистрирована в феврале 2024 года. Выручка за год составила 12,6 млн рублей, убыток — 8,6 млн. Учредители Ксения Кривская (34%), Василий Катушкин (33%) и Сергей Талыгин (33%). Учредители компании также являются руководителями или учредителями 17 других организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : благоустройство площади Калинина


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