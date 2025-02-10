В отношении Георгия Жигульского возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении экс-главы департамента имущества мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, который подозревается в получении крупной взятки. Кроме того, бывшего чиновника подозревают в совершении действий, которые выходили за пределы его полномочий.

В частности, по версии следствия, с 2015 по 2018 годы Жигульский получил от коммерческих организаций имущество в виде взятки. За это он «закрыл глаза» на долги компаний по аренде, а также «дал зеленый свет» на согласование предоставленных взяткодателем документов. О какой компании идет речь правоохранители не уточняют.

В 2022 году Георгий Жигульский отказался от правопритязаний на восстановление прав муниципалитета на земельный участок на который в рамках расследования уголовного дела был наложен арест. Следствие заявляет, что бюджету города из-за этого был нанесен ущерб в особо крупном размере в виде недополученной прибыли

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

В ближайшее время Жигульскому будет предъявлено обвинение, а в суд поступит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, информация о том, что в отношении экс-главы департамента имущества мэрии Новосибирска проводятся следственные действия, появилась утром 10 февраля.

Георгий Жигульский ушел из мэрии Новосибирска по собственному желанию в мае 2024 года. Он стал одним из первых чиновником «Команды Локтя» ушедших после избрания на должность градоначальника Максима Кудрявцева.

Жигульский пришел в мэрию Новосибирска в 2014 году. Вначале был замруководителя департамента промышленности и инновации, а затем возглавил департамент имущества. К департаменту было много вопросов у депутатов горсовета и общественности. В частности, речь шла о задолженности застройщиков по аренде земли, о продаже участка в сквере на Димакова, а также об акционировании муниципальных предприятий.

В августе 2024 года мэрия Новосибирска опубликовала список должников по платежам за аренду земельных участков. Всего в этот список входили 119 компаний. Среди должников были не только застройщики, но госкомпании, а также промышленные предприятия и прочие арендаторы земельных участков. Задолженность свыше 100 млн рублей была у четырех компаний: ООО «ДИСКУС-строй», ООО НСК «Авантаж», ОАО НПО «Сибсельмаш» и ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». Три последние компании находятся в стадии банкротства. Долги свыше 50 млн у 5 компаний. Среди них ООО «Доступное Жилье Новосибирск», ООО «НСК Девелопмент», ООО ПТК «Стройинвест», ООО «СЭФ-инвест» и ООО «Интерпоток». Все должники также банкротятся.

Ранее редакция сообщала о том, что в течение 2024 года задолженность по арендной плате за землю в Новосибирске снизилась на 688 миллионов рублей и составила 2,3 млрд Снижение относительно 2023 года составило 23%.