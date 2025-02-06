Новосибирск может уступить Красноярску по привлекательности трудоустройства

Новосибирская область находится на третьем месте в России по привлекательности для трудоустройства и трудовой мобильности после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом на пресс-конференции сообщила директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева.

— Чаще всего готовы к переезду специалисты ИТ-сферы, специалисты сферы продаж, представители строительных специальностей и работающие в отрасли недвижимости. Это те сегменты, где ощущается огромная нехватка персонала. Причем уходить готовы специалисты, которые уже наработали опыт в 10-15 лет и которым есть что предложить потенциальному работодателю, — констатирует эксперт.

Она напомнила, что проблема «стеклянного потолка» в регионе, когда управляющая структура компании находится на другой территории и высококлассный специалист не может себя реализовать, по-прежнему актуальна.

— Люди достигли профессиональных высот и готовы расти дальше. Но такой возможности нет. В итоге они уходят в другие регионы, а управляющая компания вынуждена в срочном порядке командировать квалифицированного топ-менеджера для «тушения пожара», так как другого специалиста на рынке территории найти сложно, — констатирует Екатерина Денгтярева.

«Синих воротничков» регион теряет из-за большой популярности предложения о вахтовой занятости. Новосибирск отличается рекордной динамикой роста предложений таких вакансий, а также ростом зарплат по этим специальностям.

— Причем на вахту активно приглашают не только рабочих, но и поваров, официантов, администраторов, которые работают на вахте в Краснодарском крае и других регионах, — пояснила она.

Повышается спрос на новосибирцев и у иностранных работодателей. В hh.ru наблюдают рост количества вакансий от компаний Казахстана и Беларуси. Резко выросло предложение о трудоустройстве из Китая.

При этом в hh не исключают, что Новосибирск может потерять третье место по привлекательности у соискателей — это обусловлено новыми трендами на рынке труда. С третьей строчки рейтинга его может сдвинуть Красноярск, куда сейчас переезжают головные офисы федеральных компаний, например «Русгидро», которые тоже вступят в борьбу за квалифицированные кадры.

— Для кандидата при выборе места работы значимую роль сейчас начинает играть не только зарплата, но и качество жизни его семьи, благоустройство города, возможности для досуга и т.д. По сравнению с Красноярском по этим критериям Новосибирск начинает проигрывать. Об этой проблеме уже говорят на самом высоком уровне. Надеюсь, что власти в Новосибирске тоже ее осознают и будут обращать больше внимания на улучшение качества городской среды, иначе мы столкнемся с оттоком тех, кто может себе позволить переехать ради комфорта семьи, — предупредила Дегтярева.

Напомним, в Новосибирске в последние годы возникает много вопросов к благоустройству города. В июне прошлого года губернатор области Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий. Эксперты также отмечали, что правила благоустройства общественных пространств были приняты в Новосибирске в 2017 году, и их необходимо актуализировать. Кроме того, в Новосибирске есть вопрос с доступностью школ и общественного транспорта (особенно в отдаленные районы города), маятниковой миграцией и состоянием дорог. Среди самых актуальных проблем новосибирцы также называли пылевые бури.

Расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на 3 года составляет 100 тысяч человек. В 2024 году промышленники города акцентировали внимание на том, что молодежь активно уезжает из Новосибирска. По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, за 8 лет динамика прироста населения в Новосибирске сократилась в 4 раза.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что работодателям и сотрудникам сегодня приходится быстро адаптироваться к ситуации, чтобы остаться востребованными на рынке труда.