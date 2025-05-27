Пик активности клещей наступает в Новосибирске

С начала эпидсезона зафиксирован 5460 случаев укусов клещей, из них 1 667 — среди детей до 18 лет. Наиболее опасными остаются Искитимский, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский и Ордынский районы.

Эксперты отмечают, что клещи чувствуют человека на расстоянии до 10 метров. Они часто прячутся в придорожной траве и поджидают свою жертву. Клещи наиболее активны утром и вечером, а не в жаркий полдень.

— Конечно, клещи уже начались, и уже много людей покусали. В жаркую погоду клещам не очень комфортно, так же как земноводным или насекомым, поэтому в жару вероятность их встретить чуть ниже. Желательно обрабатывать дачные участки, но если вы обработаете участок, а сосед нет — то клещи всё равно могут появиться, — рассказал Горсайту эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

По словам эксперта, риск встретить опасного членистоногого не зависит от типа леса. Они могут обитать как в хвойном, так и в лиственном. Чтобы избежать неприятностей, важно избегать густых кустов и высокой травы.

Специалист рассказал, что клещи редко поднимаются выше одного метра и обычно прячутся в кустах и высокой траве. Эксперт советует, собираясь на природу, надевать плотную одежду, заправлять штаны в носки и закрывать все участки тела. Он подчеркнул, что даже при наползании клеща на голую кожу, необходимо поставить иммуноглобулин, так как через расчёсы и царапины инфекция может попасть в кровь.

Прививку от клеща можно делать в любое время года. Но стоит помнить: после вакцинации рекомендуется ограничить выезд на природу, чтобы избежать контакта с клещами. Две недели после первой прививки и еще две недели после второй.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области резко подскочили цены на репелленты от клещей. В 2025 году спрос на репелленты, особенно средства от клещей, вырос одновременно с началом их активности.