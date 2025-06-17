Новосибирск станет одним из первых городов, внедривших российский мессенджер MAX

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял решение, что с 23 июня сотрудники городской администрации начнут использовать российский мессенджер MAX для общения. По его мнению, это повысит безопасность и надёжность рабочих коммуникаций.

— Новосибирск станет одним из первых городов в России, где отечественный мессенджер будет внедрён в повседневную работу органов местного самоуправления. Это вопрос информационного суверенитета, — подчеркнул глава города.

Пока MAX используется для служебных коммуникаций, Новосибирск протестирует его в реальных условиях и подготовится к полноценному запуску осенью.

Напомним, мессенджер MAX уже получил государственную поддержку. По указу президента РФ в него добавят госуслуги и финансовые сервисы. С 1 сентября его будут предустанавливать на все новые смартфоны в России.

Герман Клименко, глава Фонда развития цифровой экономики сообщал, что сервис MAX может стать «российским мессенджером мечты», если будет соответствовать определённым требованиям. Эксперт считает, что успех мессенджера зависит от его удобства и функциональности. Он подчёркивает, что россиянам нужны веские причины, чтобы перейти на MAX.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума приняла закон о создании национального мессенджера. Ожидается, что пользователями приложения будут более 500 тысяч человек ежедневно.