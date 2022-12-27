Новосибирск станет столицей снежных баб и сибирских валенок

Во время празднования нового года в Новосибирске, как в новогодней столице России, ряд мероприятий может положить начало новым праздничным традициям. В частности, как сообщает вице-мэр Анна Терешкова, к уже прошедшему съезду Дедов Морозов добавится и Фестиваль снежных баб.

— Съезд Дедов Морозов поддержал проект «Новосибирск — родина снежных баб», — рассказывает Анна Терешкова. — Со 2 января у нас будет открываться Фестиваль снежных баб с выбором лучших работ и награждением победителей. Он пройдёт на Михайловской набережной.

Помимо, собственно, баб, как рассказывает вице-мэр, в рамках проекта запланированы конкурсы «снежные чудо-сани», снежные баталии, день сибирского валенка и дискотека с исполнением снежных танцев разных округов страны. Параллельно в районах города пройдут дни федеральных округов:

2 января — Дальневосточный округ (Первомайский район, ПКиО «Первомайский»),

3 января — Сибирский ФО (Дзержинский, ПКиО «Берёзовая роща»), Уральский ФО (Октябрьский, пл. Пименова),

7 января — Приволжский ФО (Ленинский, КДЦ Станиславского), Центральный ФО (Калининский, площадка перед ДК Горького).

В то же время, по словам вице-мэра, в городе пройду и более традиционные мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству. В частности, к Рождеству предполагается профедение праздничного концерта и всероссийского фестиваля звонарей. Апофеозом новогодних торжеств должна стать передача статуса новогодней столицы следующему участнику-городу — Суздалю. В настоящее время уже идут соответствующие переговоры с ответственными исполнителями с суздальской стороны.

Стоит отметить, что из ранее запланированных мероприятий в Новосибирске уже прошел всероссийский съезд Дедом Морозов, их шествие, всероссийский хоровод, открытие ёлок в районах города, фестиваль ёлок, битва снежинок, открытие катков. Отдельная праздничная программа была организована для школьников из Беловодского района ЛНР, пребывание которых в Новосибирске завершилось накануне.

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