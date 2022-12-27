Новосибирск станет столицей снежных баб и сибирских валенок

Во время празднования нового года в Новосибирске, как в новогодней столице России, ряд мероприятий может положить начало новым праздничным традициям. В частности, как сообщает вице-мэр Анна Терешкова, к уже прошедшему съезду Дедов Морозов добавится и Фестиваль снежных баб.
— Съезд Дедов Морозов поддержал проект «Новосибирск — родина снежных баб», — рассказывает Анна Терешкова. — Со 2 января у нас будет открываться Фестиваль снежных баб с выбором лучших работ и награждением победителей. Он пройдёт на Михайловской набережной.
Помимо, собственно, баб, как рассказывает вице-мэр, в рамках проекта запланированы конкурсы «снежные чудо-сани», снежные баталии, день сибирского валенка и дискотека с исполнением снежных танцев разных округов страны. Параллельно в районах города пройдут дни федеральных округов:
2 января — Дальневосточный округ (Первомайский район, ПКиО «Первомайский»),
3 января — Сибирский ФО (Дзержинский, ПКиО «Берёзовая роща»), Уральский ФО (Октябрьский, пл. Пименова),
7 января — Приволжский ФО (Ленинский, КДЦ Станиславского), Центральный ФО (Калининский, площадка перед ДК Горького).
Стоит отметить, что из ранее запланированных мероприятий в Новосибирске уже прошел всероссийский съезд Дедом Морозов, их шествие, всероссийский хоровод, открытие ёлок в районах города, фестиваль ёлок, битва снежинок, открытие катков. Отдельная праздничная программа была организована для школьников из Беловодского района ЛНР, пребывание которых в Новосибирске завершилось накануне.
Ранее редакция сообщала, как Новый год будут встречать должностные лица в областной и муниципальной власти.
Фото pixabay.com, автор Couleur
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