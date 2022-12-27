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Новосибирск станет столицей снежных баб и сибирских валенок

  • 27/12/2022, 11:25
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Новосибирск - новогодняя столица России
В мэрии конкретизировали, чем город, как новогодняя столица России, порадует жителей и гостей на праздники.

Во время празднования нового года в Новосибирске, как в новогодней столице России, ряд мероприятий может положить начало новым праздничным традициям. В частности, как сообщает вице-мэр Анна Терешкова, к уже прошедшему съезду Дедов Морозов добавится и Фестиваль снежных баб.

Съезд Дедов Морозов поддержал проект «Новосибирск родина снежных баб», рассказывает Анна Терешкова. Со 2 января у нас будет открываться Фестиваль снежных баб с выбором лучших работ и награждением победителей. Он пройдёт на Михайловской набережной.

Помимо, собственно, баб, как рассказывает вице-мэр, в рамках проекта запланированы конкурсы «снежные чудо-сани», снежные баталии, день сибирского валенка и дискотека с исполнением снежных танцев разных округов страны. Параллельно в районах города пройдут дни федеральных округов:

2 января Дальневосточный округ (Первомайский район, ПКиО «Первомайский»),

3 января Сибирский ФО (Дзержинский, ПКиО «Берёзовая роща»), Уральский ФО (Октябрьский, пл. Пименова),

7 января Приволжский ФО (Ленинский, КДЦ Станиславского), Центральный ФО (Калининский, площадка перед ДК Горького).

Новогодняя столица России

Деды Морозы со всей России съехались в Новосибирск

В то же время, по словам вице-мэра, в городе пройду и более традиционные мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству. В частности, к Рождеству предполагается профедение праздничного концерта и всероссийского фестиваля звонарей. Апофеозом новогодних торжеств должна стать передача статуса новогодней столицы следующему участнику-городу Суздалю. В настоящее время уже идут соответствующие переговоры с ответственными исполнителями с суздальской стороны.

Стоит отметить, что из ранее запланированных мероприятий в Новосибирске уже прошел всероссийский съезд Дедом Морозов, их шествие, всероссийский хоровод, открытие ёлок в районах города, фестиваль ёлок, битва снежинок, открытие катков. Отдельная праздничная программа была организована для школьников из Беловодского района ЛНР, пребывание которых в Новосибирске завершилось накануне.

 

Ранее редакция сообщала, как Новый год будут встречать должностные лица в областной и муниципальной власти.

Фото pixabay.com, автор Couleur

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : фестиваль снежных баб Новый год новогодняя столица России


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