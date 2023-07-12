Заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова суд признал виновным в клевете

Приговором мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района г. Новосибирска от 12 июля 2023 года Артем Скатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей, сообщило Управление Судебного департамента в Новосибирской области. Приговор не вступил в законную силу.

Осужденный заявил, что будет добиваться полного оправдания. Вину он не признал ни на следствии, ни в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении вице-мэра было возбуждено летом прошлого года. Помимо непосредственно сторон, в ходе судебных разбирательств в качестве свидетелей выступили глава города Анатолий Локоть, ряд чиновников мэрии, а также депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска.

11 июля Скатов выступил с последним словом и заявил о своей непричастности к инкриминируемому преступлению, а также просил оправдать за отсутствием состава.

Ранее в прениях сторон гособвинение просило суд назначить подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ, защита просила оправдать.