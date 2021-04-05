«Расцветай» — широким ассортиментом квадратных метров

— Дефицит жилья в новостройках возник по нескольким причинам. На протяжении всего 2020-го эффективно действовала программа льготной ипотеки, которая существенно простимулировала спрос на жилье на первичном рынке. Только в Новосибирской области число ипотечных кредитов выросло на 20%, — комментирует сложившуюся ситуацию независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Кроме того, в прошлом году переход на проектное финансирование не позволил застройщикам ускоренно нарастить портфель проектов, так как финансовое состояние 50% компаний не позволило им быстро перейти на новые условия работы. В результате в 2020 году было заложено на треть меньше объектов, чем годом ранее.

В нашем городе сформировался ярко выраженный «рынок продавца». В выигрышном положении находятся те застройщики, у которых имеется земельный фонд и «широкий ассортимент квартир на полках». Другими словами, будущее за теми, кому есть что предложить покупателям, — резюмирует аналитик.

Одна из сильных сторон «Расцветай» — оптимальное использование большого земельного банка. По итогам работы в 2020 году, по данным ГК «ЕЛКА девелопмент», ГК «Расцветай» заняла первое место в топ-50 по жилой площади, указанной в проектных декларациях, занимая 5,67% жилой площади Новосибирской области.

В прошлом году крупный новосибирский девелопер существенно укрепил свои лидерские позиции на рынке новостроек. За год В «Рейтинге застройщиков по продажам», составленном ГК «ЕЛКА девелопмент», компания поднялась на пять строчек — с шестого на первое место, а также заняла вторую позицию в «Рейтинге устойчивости».

— Успех продаж ГК «Расцветай» заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта. Маркетинговые исследования, учет замечаний и предложений покупателей, определение формата дома и создание выверенных планировок для каждой конкретной локации. Все это с учетом качества работы позволяет создать оптимальный проект для данной локации. А покупатель, голосуя деньгами, сам дает оценку работе застройщика и определяет победителя, — рассказал Сергей Николаев.

2020 год стал важным для ГК «Расцветай» и в плане стратегического развития. Застройщик вывел на рынок дочерний бренд в классе «доступное жилье» — девелоперскую компанию «Акация». Сейчас она возводит ЖК «Акация на Ватутина» и ЖК «Акация на Лежена». Свой первый объект — 17-этажный дом «Акация на Красногорской» — компания построила с опережением графика на 4 месяца.

В активной стадии у ГК «Расцветай» — 145 000 кв.м строящегося жилья. Объекты возводятся в разных районах Новосибирска, на правом и левом берегу. ГК «Расцветай» строит недвижимость комфорт- и бизнес-класса. В настоящее время открыты продажи в домах «Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» в Центральном районе Новосибирска, новостройке «Расцветай на Обской» и жилых комплексах «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Гоголя», а также в масштабном проекте — ЖК «Расцветай на Красном».

Каждый объект — это более десяти видов планировок, в некоторых жилых комплексах есть необычные для новосибирского рынка квартиры со вторым светом, с высотой потолка более 5 м.

Общая черта всех планировочных решений — функциональность и грамотное зонирование. Выделенные в прихожих ниши для хранения вещей, гостевая и приватная зоны, увеличенная площадь окон делают жилье от ГК «Расцветай» востребованным на рынке новостроек.

Внимание будущих новоселов к деталям, таким как качество строительных и отделочных материалов, благоустройство и безопасность территории, дополнительные опции в инженерии и интерьере — тренд времени. В объектах ГК «Расцветай» используются современные технологичные решения и материалы.

— В 2020-м, непростом для игроков рынка недвижимости году, застройщик показал отличные результаты по всем показателям. В будущем мы не намерены сдавать позиции. Нашей основной задачей, как и прежде, будет возведение качественных жилых объектов, отвечающих всем требованиям современного покупателя, — прокомментировали в ГК «Расцветай».

ООО «Расцветай на Гоголя», ООО «Расцветай на Маркса», ООО «СЗ «Расцветай на Обской», ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской», ООО «СЗ «Дом на Шамшиных», ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

ЖК «Акация на Ватутина», застройщик ООО СЗ «Акация на Ватутина»; ЖК «Акация на Лежена», застройщик ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф