Новосибирский производитель сыров выходит на рынок Киргизии

В конце 2022 года представители ООО «Фабрика ФАВОРИТ» посетили Киргизию с целью изучения рынка. По итогам поездки было принято решение начать освоение через поставки масложировой продукции. В ближайшее время товары компании появятся на полках местной федеральной торговой сети. Об этом сообщил финансовый консультант новосибирского производителя ООО «Юнисервис Капитал».

В целом по итогам 2022 года «Фабрика ФАВОРИТ» существенно увеличила число партнеров внутри России, прирост выручки за 11 месяцев на 28% состоял из новых клиентов. Ключевые причины расширения — это развитие направления B2B и освоение новых регионов. В частности, эмитенту удалось наладить поставки продукции на Камчатку. Наибольших результатов в Сибирском федеральном округе компания достигла в республике Хакасия, где продажи выросли в два раза. Именно поэтому следующим шагом производителя стало усиление экспорта.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» основано в 2004 году, производит свежие сыры и масложировую продукцию под собственными торговыми марками, а также под торговыми марками партнеров. Директор и учредитель — Борис Дегтярев. Расширение клиентской базы и ассортимента позволили эмитенту увеличить выручку за 9 месяцев 2022 года на 19,6% к аналогичному периоду прошлого года — до 556,5 млн рублей. Прибыль от реализации также показала положительную динамику, ее рост составил 13,4% к третьему кварталу 2021 года — до 63,4 млн рублей. При этом чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев снизилась на 41,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 9,4 млн рублей. В конце 2021 года компания вышла на облигационный рынок.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания планирует экспортировать сыры в Саудовскую Аравию.