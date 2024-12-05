Новосибирская компания «Чистая планета» не выплатит в срок доход по купону

ООО «Чистая Планета» сообщила, что не сможет 5 декабря исполнить обязательства по купону на 1,4 млн рублей. Об этом компания сообщила на странице раскрытия информации. Технический дефолт наступит 6 декабря.

— 3 декабря произошло доначисление налогов на сумму 750 тыс. рублей, также в этот день были заблокированы счета компании. 4 декабря мы уже погасили налоговую задолженность, и на сегодня блокировки сняты. Однако на фоне того, что выплата купонного дохода назначена на 5 декабря, мы столкнулись с краткосрочным дефицитом ликвидности, — цитирует финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» финансового директора ООО «Чистая Планета» Константина Макиенко.

По его словам, в течение 5-7 дней компания намерена погасить обязательства перед инвесторами и выплатить купонный доход.

Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней, до 19 декабря 2024 года включительно, чтобы исполнить обязательства перед инвесторами и не допустить фиксации фактического дефолта, сообщил финансовый консультант.

Напомним, в конце ноября эмитент отказался от кредитного рейтинга. В компании пояснили, что столкнулись со снижением финансовых показателей на фоне перехода покупателей с офлайн-площадок на маркетплейсы и онлайн-доставку, поэтому у нее нет возможности поддерживать рейтинг.

Напомним, в ноябре стало известно, что на фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки «Чистая Планета» зафиксировала снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года — до 103,6 млн рублей.

В октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей. По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза. За год офлайн-сеть выросла на 10 точек.

До 2018 года полный тезка ключевого акционера компании был заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2020 году в СМИ была вброшена информация якобы о похищении у отставного полковника 130 млн рублей, которые лежали в ячейке в одном из банков Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что кредиторы «Фабрики Фаворит» готовы банкротить компанию. О подаче исков в суд заявили налоговая и частный предприниматель.