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Кредиторы «Фабрики Фаворит» готовы банкротить компанию

  • 03/12/2024, 21:00
Автор: Юлия Данилова
Кредиторы «Фабрики Фаворит» готовы банкротить компанию
О подаче исков в суд заявили налоговая и частный предприниматель

Кредиторы ООО «Фабрика ФАВОРИТ» готовят иски в суд на банкротство компании. 2 декабря о намерении обратиться в суд заявил ИП Дремин Николай Викторович, который является правопреемником АО «Барнаульский молочный комбинат». Сумма требований составляет более 2,7 млн руб. 3 декабря об аналогичных планах заявил АО «Россельхозбанк». Об этом сообщил финансовый консультант фабрики ООО «Юнисервис Капитал».

— Публикация уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве — обязательный шаг, предшествующий обращению кредитора в суд с заявлением о банкротстве. Однако этот шаг не обязывает кредитора подавать соответствующее заявление. То есть после публикации уведомления другие действия со стороны конкурсного кредитора могут и не последовать, — отмечает представитель владельцев облигаций (ПВО) новосибирского производителя ООО «ЮЛКМ»

Кроме того, в «ЮЛКМ» заявили, что продолжают искать эффективные способы по осуществлению защиты прав держателей облигаций.

Напомним, «Фабрика ФАВОРИТ» сообщила на сайте раскрытия информации о том, что не исполнила обязательства перед владельцами облигаций. 4 сентября компания должна была выплатить купонный доход в размере 986 тысяч рублей по первому облигационному выпуску. Однако, не смогла выполнить это обязательство. 19 сентября по выпуску наступил фактический дефолт.

Напомним, второй облигационный заем объемом 60 млн рублей «Фабрика Фаворит» разместила в октябре 2023 года за один день. Кроме того. в обращении находится дебютный заем эмитента. На 10 октября назначено полное погашение облигаций объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, дебютных отмечали в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что арестовано оборудование фабрики по производству масла под Новосибирском. 

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Фабрика ФАВОРИТ банкротство компании


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