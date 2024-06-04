Новосибирская компания и Россотрудничество открывают в Африке сеть негосударственных Русских домов

Новосибирская группа компаний «Расцветай» в начале года поспособствовала появлению Центра народной дипломатии (ЦНД). По соглашению с Россотрудничеством центр открывает в странах Африки негосударственные Русские дома. На базе этих домов африканцы могут знакомиться с русской культурой, бесплатно изучать русский язык и готовиться к поступлению в российские вузы.

Параллельно с этой работой ЦНД ведет работу по заключению партнерских соглашений с российскими и африканскими вузами. В рамках соглашений планируется готовить в отечественных вузах педагогов для Африки, открывать курсы российских вузов в африканских, а также проводить совместные научные исследования между вузами.

Многие российские вузы до заключения соглашения с ЦНД даже не планировали в ближайшей перспективе осваивать африканский континент, а сейчас договариваются о пилотных проектах в образовательной и научной деятельности с африканскими коллегами. В частности, в конце мая договор о сотрудничестве с Центром народной дипломатии подписал Новосибирский государственный университет.

Напомним, ГК «Расцветай» — один из лидеров рынка недвижимости Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском военном училище обучается несколько сот иностранцев, в том числе из стран Африки.