В Новосибирске отправили в СИЗО застройщика апарт-отеля Pool House

23 января Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения директору ООО «Многопрофильная клиника» Сергею Степанову. Его обвиняют в хищении около 400 миллионов рублей при строительстве скандального апарт-отеля Pool House на улице Тополевой, то есть в мошенничестве в особо крупном размере.

В декабре прошлого года Степанова отпустили под подписку о невыезде. Однако правоохранительные органы установили, что он нарушил условия подписки, поскольку не проживал по адресу, указанному в постановлении.

Следователь попросил суд отправить фигуранта в СИЗО. Защита возражала, утверждая, что Степанов активно занимается достройкой проблемной гостиницы.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения в отношении обвиняемого на заключение под стражу до 18.03.2025. Постановление суда не вступило в законную силу, — отмечается в сообщении пресс-службе управления Судебного департамента по НСО.

Напомним, строительство апарт-комплекса на Тополевой началось еще в 2011 году. Тогда это был достаточно громкий и ультрасовременный проект. Застройщик — «Многопрофильная клиника» — планировал возвести здание с административными помещениями на первых этажах, апартаментами — на верхних и бассейном — на крыше. Ничего подобного в городе тогда не было. При этом застройщик заявлял, что это будет дом для молодежи по достаточно демократичным ценам: от одного миллиона рублей за студию. Дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных. По документам ведомства общее количество обманутых дольщиков здесь составляет 150 человек. По заявлению самих дольщиков — около 200 человек. Готовность здания на сегодняшний момент достигла чуть более 70%.

В декабре 2024 года отчаявшись дождаться сдачи апарт-комплекса Pool House на Тополевой, 5, дольщики очередной раз вышли на пикет. Они также записали обращение к президенту РФ на прямую линию.

Ранее редакция сообщала о том, что имущество застройщика Pool House на 700 млн рублей арестовано в Новосибирске. Около 200 дольщиков добиваются получения купленных в объекте квартир.