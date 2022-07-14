Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

Компания SOVTECH получила грант 3 миллиона рублей на разработку в сфере криминалистики, а именно зонда в виде щётки в тубе для получения образцов биологической природы на месте преступления или с целью установления родства. В России данный продукт не выпускается — используются импортные, довольно дорогостоящие экземпляры, поэтому уникальную российскую разработку можно смело отнести к импортозамещающей, пояснили в компании.

— В послековидный период наша компания задумалась о перспективных направлениях развития, обсуждались различные векторы направлений (ветеринария, гинекология, хирургия, криминалистическая диагностика), и пробежавшись по нашим компетенциям и пообщавшись с потребителями, мы начали смотреть, какие проекты мы могли бы реализовать для улучшения качества проведения любого из исследований. Наш выбор пал на сферу криминалистики, а именно на сбор криминалистического материала на местах преступления, используя опыт предыдущих наших разработок для криминалистики, пояснил идейный вдохновитель проекта Павел Самойлов. — Идея разработки инновационного зонда появилась после того, как мы успешно запустили производство расходных материалов для генетических анализаторов (септы), которые не имели аналогов в мире, кроме самого производителя данных анализаторов, используемых во всех криминалистических ДНК- лабораториях России. Также увеличились потребности наших клиентов, возникшие на фоне санкционных действий со стороны государств, на территории которых находятся ведущие производители товаров для криминалистических ДНК-лабораторий.

По его словам, зонд позволяет изымать методом сухого или влажного смыва биологические следы с мест преступлений, при этом позволяет долго сохранять их качественные и количественные характеристики в закрытом состоянии тубуса, в котором размещен зонд-тампон. Сфера применения такого зонда — криминалистика, медицинские центры, биологические лаборатории, частные экспертные лаборатории.

Интерес к разработке новосибирцев уже проявили пользователи лабораторий, которые с уходом с рынка иностранных производителей (Италия, США) стали пользоваться зонд-тампонами, не предназначенными для изъятия следов биологического происхождения, в основном отечественного и китайского производства. Их качество не позволяет обеспечить необходимую процедуру сбора биологического материала для полноценного исследования.

Грантовую поддержку проекту окажет Фонд содействия инновациям (региональный представитель — Новосибирский областной инновационный фонд).

— Полученная грантовая поддержка позволит нам нарастить техническое оснащение для выпуска пробной партии и проведения её тестирования как в лабораторных условиях, так и в условиях, приближенных к реальным (места преступлений), чтобы наши клиенты, сотрудники лабораторий не сомневались в качестве выпускаемой продукции. Продукция будет отвечать всем критериям, установленным для такого вида товаров и будет способствовать тому, чтобы раскрытие и расследование преступлений оставалось на высококачественном уровне в соответствии с российскими и мировыми стандартами —добавил Павел Самойлов.

Группа компаний SOVTECH работает на рынке разработок новых медицинских изделий и расходных материалов для лабораторий с 2012 года — разрабатывает индивидуальные расходные материалы и изделия для проведения лабораторных исследований, активно занимается импортозамещением представленных на рынке импортных аналогов изделий и предлагает инновационные решения в сфере системного обеспечения и обслуживания биомедицинских лабораторий.

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