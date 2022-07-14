Рекламодателям

Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

  • 14/07/2022, 14:54
новости Новосибирска
Он также необходим для медицины и научных исследований.

Компания SOVTECH получила грант 3 миллиона рублей на разработку в сфере криминалистики, а именно зонда в виде щётки в тубе для получения образцов биологической природы на месте преступления или с целью установления родства. В России данный продукт не выпускается — используются импортные, довольно дорогостоящие экземпляры, поэтому уникальную российскую разработку можно смело отнести к импортозамещающей, пояснили в компании.

— В послековидный период наша компания задумалась о перспективных направлениях развития, обсуждались различные векторы направлений (ветеринария, гинекология, хирургия, криминалистическая диагностика), и пробежавшись по нашим компетенциям и пообщавшись с потребителями, мы начали смотреть, какие проекты мы могли бы реализовать для улучшения качества проведения любого из исследований. Наш выбор пал на сферу криминалистики, а именно на сбор криминалистического материала на местах преступления, используя опыт предыдущих наших разработок для криминалистики, пояснил идейный вдохновитель проекта Павел Самойлов. — Идея разработки инновационного зонда появилась после того, как мы успешно запустили производство расходных материалов для генетических анализаторов (септы), которые не имели аналогов в мире, кроме самого производителя данных анализаторов, используемых во всех криминалистических ДНК- лабораториях России. Также увеличились потребности наших клиентов, возникшие на фоне санкционных действий со стороны государств, на территории которых находятся ведущие производители товаров для криминалистических ДНК-лабораторий.

По его словам, зонд позволяет изымать методом сухого или влажного смыва биологические следы с мест преступлений, при этом позволяет долго сохранять их качественные и количественные характеристики в закрытом состоянии тубуса, в котором размещен зонд-тампон. Сфера применения такого зонда — криминалистика, медицинские центры, биологические лаборатории, частные экспертные лаборатории.

Интерес к разработке новосибирцев уже проявили пользователи лабораторий, которые с уходом с рынка иностранных производителей (Италия, США) стали пользоваться зонд-тампонами, не предназначенными для изъятия следов биологического происхождения, в основном отечественного и китайского производства. Их качество не позволяет обеспечить необходимую процедуру сбора биологического материала для полноценного исследования.

Грантовую поддержку проекту окажет Фонд содействия инновациям (региональный представитель — Новосибирский областной инновационный фонд).

— Полученная грантовая поддержка позволит нам нарастить техническое оснащение для выпуска пробной партии и проведения её тестирования как в лабораторных условиях, так и в условиях, приближенных к реальным (места преступлений), чтобы наши клиенты, сотрудники лабораторий не сомневались в качестве выпускаемой продукции. Продукция будет отвечать всем критериям, установленным для такого вида товаров и будет способствовать тому, чтобы раскрытие и расследование преступлений оставалось на высококачественном уровне в соответствии с российскими и мировыми стандартами —добавил Павел Самойлов.

Группа компаний SOVTECH работает на рынке разработок новых медицинских изделий и расходных материалов для лабораторий с 2012 года — разрабатывает индивидуальные расходные материалы и изделия для проведения лабораторных исследований, активно занимается импортозамещением представленных на рынке импортных аналогов изделий и предлагает инновационные решения в сфере системного обеспечения и обслуживания биомедицинских лабораторий.

 

Ранее редакция рассказывала какие технологии используют современные стоматологи. 

Фото предоставлено Новосибирским областным инновационным фондом

442

Рубрики : Инновации Бизнес Промышленность Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии медицина господдержка


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

Для упрощения поиска и учета.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

С участием бизнес-омбудсмена.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Губернатор предложил парламенту «сверить часы» по самым спорным темам

И обсудить их в сентябре, не затягивая процесс.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Внутренний рынок металла полностью перестраивается

В какие сферы смещается объем заказов?
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

14/07/2022, 15:48

В частных лабораториях Новосибирска сформировался дефицит реагентов для алергопроб

14/07/2022, 14:30

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

14/07/2022, 14:12

Губернатор предложил парламенту «сверить часы» по самым спорным темам

14/07/2022, 13:00
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55

Tele2 увеличила емкость платформы big data на 40% при помощи RT.DataLake

14/07/2022, 11:35
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска