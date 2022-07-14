Рекламодателям

В частных лабораториях Новосибирска сформировался дефицит реагентов для алергопроб

  • 14/07/2022, 14:30
новости Новосибирска
Как решается этот вопрос.

В новосибирских частных лабораториях возникли проблемы с наличием реагентов для аллергопроб. Они нужны, чтобы выявить у человека реакцию на разные аллергены — животных, растения или пыль. Об этом КП-Новосибирск рассказал врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Конечно, санкции свою роль сыграли. Действительно, есть проблемы с определенными реагентами на часть аллерготестов, в частности аллергопанелей, на некоторые гормональные исследования, но это не критично, — сообщил Андрей Поздняков.

Перенесенный из-за «омикрона» стресс может усиливать аллергические реакции

Перенесенный из-за «омикрона» стресс может усиливать аллергические реакции

В такой ситуации лабораториям приходится заказывать не полные аллергопанели, а конкретные аллергены по отдельности.

— Правильно подобрать необходимые анализы может только врач-аллерголог, самостоятельно этим заниматься не стоит. Это основная сложность в возникшей ситуации для пациентов, —  отметил врач-инфекционист.

В некоторых лабораториях нашли решение проблемы. Они используют альтернативные технологии, которые с клинической точки зрения являются равнозначными и в достаточном количестве присутствуют на рынке.

Фото редакции

463

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : медицина аллергия


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

Для упрощения поиска и учета.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

Он также необходим для медицины и научных исследований.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

С участием бизнес-омбудсмена.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Губернатор предложил парламенту «сверить часы» по самым спорным темам

И обсудить их в сентябре, не затягивая процесс.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

14/07/2022, 15:48

Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

14/07/2022, 14:54

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

14/07/2022, 14:12

Губернатор предложил парламенту «сверить часы» по самым спорным темам

14/07/2022, 13:00
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55

Tele2 увеличила емкость платформы big data на 40% при помощи RT.DataLake

14/07/2022, 11:35
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска