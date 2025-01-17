Семьям с детьми доступны 95% арендных квартир в Новосибирске

В Новосибирске высокая доступность аренды жилья для семей с детьми. На начало 2025 года 9 из 10 собственников съёмного жилья (95%) не против проживания таких арендаторов. В среднем по крупным городам России готовы заселить семьи с детьми 87% собственников арендных квартир.

— Против маленьких жильцов остаются собственники более дорогих квартир, которые опасаются за состояние имущества — ребёнок может разрисовать стены и мебель или сломать что-нибудь, — уверена эксперт Циан.Аналитики.Елена Бобровская (Лапшина).

По наблюдениям экспертов, средняя ставка аренды в однушках, где нельзя заселиться с детьми в Новосибирске, на 12% выше, чем в тех, где можно. Для сравнения, в Москве и Тольятти такие квартиры дороже на 36%, в Перми — на 33%.

Однако есть и исключения — в Барнауле и Томске, напротив, квартиры, доступные для семей с детьми, сдаются дороже, чем те, в которых собственник не готов принимать таких арендаторов.

Стоит отметить, что арендаторам с домашними питомцами значительно сложнее найти подходящий вариант — лишь треть рантье готова заселить арендаторов с четвероногими друзьями.

Напомним, в конце 2024 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщил, что налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске. По его словам, около 70% жилья в Новосибирске приобретается лицами, которые не нуждаются в нем и используют эти объекты для получения дохода при сдаче в аренду.

По данным, сервиса «Мир квартир», к концу 2024 года аренда однокомнатной квартиры в Новосибирске обходилась в среднем в 30 923 рубля (+ 8,1% к 2023 году), двухкомнатной — 39 296 рублей (+ 16,1%), трехкомнатной — 48 338 рублей (+22,8%).

Ранее редакция сообщала, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат правила сдачи жилья иностранцам.