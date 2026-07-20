Новосибирец возрождает кузнечное ремесло викингов

Новосибирский кузнец Владислав Лужецкий посвятил жизнь созданию клинков. Свой путь в ремесле он отсчитывает с первой по-настоящему значимой работы — ножа, который выковал собственными руками. Сегодня в его коллекции есть даже реплика меча из фильма «Меч короля Артура», причём сложность этого проекта заключалась в том, что некоторые техники ковки осваивались прямо в процессе.

В своих работах мастер придерживается «золотой середины». Он избегает чрезмерной декоративности, но при этом не сводит изделия к простой утилитарности. Владислав ценит фактурные поверхности, оставляющие следы ручной работы, — именно это делает каждый нож или клинок уникальным. Однако при создании оружия он всегда учитывает баланс трёх составляющих: историческую достоверность, безопасность для владельца и окружающих, а также соблюдение законодательства. Его ножи не классифицируются как холодное оружие, а турнирные мечи сконструированы так, чтобы минимизировать травматизм.

Главное отличие современной кузницы от древней — это сырьё. Раньше мастерам приходилось добывать металл из болотной руды, выплавлять его и добиваться однородности долгой проковкой.

— Это напоминало работу пекаря, который месит тесто. Кузнецы просто «перемешивали» сталь, добиваясь однородности по всему сечению, — объяснил собеседник «Горсайту».

Сегодня сталь поступает с металлургических комбинатов уже готовой. Несмотря на технический прогресс, базовые принципы обработки металла остаются прежними. Даже пневматический молот не заменяет ручную ковку, а лишь облегчает тяжёлый физический труд, оставляя за мастером финальную форму и характер изделия.