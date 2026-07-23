«Поезд Победы» остановится в Новосибирске

28 июля на станцию «Новосибирск-Главный» в очередной раз прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Экспозиция будет открыта для посетителей до 30 июля включительно.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте проекта. Она станет доступна ровно за сутки до прибытия состава, то есть 27 июля. Возрастное ограничение — 12+.

В составе поезда — 14 тематических вагонов с интерактивными зонами. Внутри установлены десятки видеопроекторов, сенсорные столы и более 150 скульптурных композиций в натуральную величину.

Как пояснили в пресс-службе Министерства региональной политики, экспозиция сочетает современные технологии с проработкой исторических деталей, что создаёт эффект полного присутствия.

Увидеть выставку можно и дистанционно. На сайте проекта размещён виртуальный тур с панорамами, оцифрованными экспонатами и видеоматериалами.

Напомним, «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция на железнодорожных рельсах. Проект запущен в 2020 году к 75-летию Великой Победы, его сюжетная линия построена вокруг воспоминаний ветерана-железнодорожника.

12+

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