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Общество

«Поезд Победы» остановится в Новосибирске

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В его составе 14 тематических вагонов с интерактивными зонами

28 июля на станцию «Новосибирск-Главный» в очередной раз прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Экспозиция будет открыта для посетителей до 30 июля включительно.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте проекта. Она станет доступна ровно за сутки до прибытия состава, то есть 27 июля. Возрастное ограничение — 12+.

В составе поезда — 14 тематических вагонов с интерактивными зонами. Внутри установлены десятки видеопроекторов, сенсорные столы и более 150 скульптурных композиций в натуральную величину. 

Как пояснили в пресс-службе Министерства региональной политики, экспозиция сочетает современные технологии с проработкой исторических деталей, что создаёт эффект полного присутствия.

Увидеть выставку можно и дистанционно. На сайте проекта размещён виртуальный тур с панорамами, оцифрованными экспонатами и видеоматериалами.

Напомним, «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция на железнодорожных рельсах. Проект запущен в 2020 году к 75-летию Великой Победы, его сюжетная линия построена вокруг воспоминаний ветерана-железнодорожника.

12+

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске отреставрируют дом, где была подпольная квартира большевиков.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : поезд Победы история выставка

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Вопреки кризису: производство одежды в Новосибирской области выросло на 165%

Приём на бюджет в новосибирские вузы закрывается 25 июля

Автор: Артем Рязанов

Подача документов на бюджетные места в бакалавриат и специалитет новосибирских вузов завершается 25 июля. Для поступающих на платной основе приём продлится до 20 сентября. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Предварительные рейтинговые списки абитуриентов будут опубликованы 27 июля на сайтах университетов и портале «Госуслуги». Согласия на зачисление принимают в два этапа: льготники, олимпиадники и целевики должны подтвердить своё решение до 1 августа, остальным бюджетникам дают чуть больше времени — до 5 августа.

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Мошенники начали поздравлять новосибирцев с Днем рождения

Телефонные аферисты запустили новую схему обмана, нацеленную на абонентов сотовой связи. В преддверии дня рождения пользователям на электронную почту приходят письма с поздравлениями, якобы от имени оператора. В них получателю предлагается пополнить баланс, а взамен злоумышленники гарантируют удвоение внесенной суммы.

Однако главная цель таких рассылок — не бонусы для клиентов, а получение доступа к реквизитам банковских карт. Об этом предупредили в пресс-службе одной из крупных телеком-компаний.

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В создании электрокара «Атом» участвовали инженеры из КНР

Автор: Артем Рязанов

Роспатент выдал патенты на платформу электромобиля «Атом» компании «Кама». Документы содержат схемы силовой структуры кузова и ходовой части. В числе авторов — 38 разработчиков, из них шестеро граждан Китая, остальные — россияне. Об этом 22 июля сообщил «Журнал Авто.ру» со ссылкой на данные ведомства.

В 2024 году РФПИ объявил о сотрудничестве с китайскими инвесторами. Стороны договорились о выводе «Атома» на рынок КНР и поиске производственных площадок в Харбине. Представительство РФПИ в городе уже работает.

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Дачники генерируют четверть сельхозпродукции Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Частные подсобные хозяйства Сибирского федерального округа обеспечивают до 25% всей продукции агропромышленного комплекса в макрорегионе. В растениеводстве на долю населения приходится 18%, в животноводстве — 33,4%. Об этом редакции Infopro54 рассказали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка в преддверии Дня дачника, который отмечается 23 июля.

За последние пять лет сибиряки задействовали под личные нужды от 225 до 250 тысяч гектаров земли — это около 10% от всех российских личных подсобных хозяйств. СФО входит в топ-5 регионов по этому показателю. Некоторые культуры, включая чеснок, зелень, кабачки, тыквы и баклажаны, в промышленных масштабах в Сибири не выращиваются — их производство полностью лежит на населении.

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Новосибирская область осталась в «белой зоне» по страховке от БПЛА

После первого в истории региона объявления беспилотной опасности 6 июля жители Новосибирской области начали интересоваться возможностью компенсации ущерба от атак дронов. Журналист Infopro54 выяснил, готовы ли страховые компании компенсировать новосибирцам возможные имущественные утраты в результате ударов беспилотников.

— В Новосибирской области режим ЧС не вводили, поэтому формальных ограничений для заключения таких договоров у страховщиков пока нет. Хотя в большинстве центральных и южных регионах, где действует ЧС, а массированные атаки беспилотников фиксируются регулярно, пока приостановили страхование от этой угрозы. Что касается автомобилей, то страховать их конкретно от ударов БПЛА не нужно, так как этот риск, как правило, входит в базовую страховку, — рассказал специалист компании «РЕСО-гарантия».

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Никто не захотел достраивать очистные сооружения в Ордынском под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Аукцион на достройку комплекса очистных сооружений в поселке Ордынское Новосибирской области провалился. На конкурс с начальной ценой более 72 миллионов рублей не поступило ни одной заявки. Объект, который планировали сдать еще в 2022 году, так и остался незавершенным.

По данным портала Госзакупок, электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Объявление разместили 15 июля, итоги подвели 23 июля. За 72 млн рублей подрядчику предстояло завершить строительство, однако желающих не нашлось.

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Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

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Общество

«Поезд Победы» остановится в Новосибирске

Бизнес

Вопреки кризису: производство одежды в Новосибирской области выросло на 165%

Общество

Приём на бюджет в новосибирские вузы закрывается 25 июля

Общество

Мошенники начали поздравлять новосибирцев с Днем рождения

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14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Общество

В создании электрокара «Атом» участвовали инженеры из КНР

Бизнес Общество

Дачники генерируют четверть сельхозпродукции Сибири

Бизнес Общество

Новосибирская область осталась в «белой зоне» по страховке от БПЛА

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